Son Mühür/ Selda Meşe-Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan toplam 150 bin sebze fidesi, ilçedeki 12 kırsal mahallede üreticilere dağıtılırak üretim teşvik edildi. Büyük ilgi gören dağıtım sonrası üreticiler memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Ömer Eşki belediyenin üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

'Yerel tarımı güçlendiriyoruz'



Üreticilerin taleplerine göre hazırlanan fideler mahallelerde elden teslim edilirken, uygulama maliyetleri azaltarak üretimi desteklemeyi hedefledi. Kırsal mahallelerde üretimin devamlılığının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Üreticilerimizin artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmesi ve üretimlerini sürdürebilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Dağıttığımız fidelerle hem üretime katkı sağlıyor hem de yerel tarımı güçlendiriyoruz. Bornova’da üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Çiftçilere elden teslim



Üreticilerin talepleri doğrultusunda Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan fideler, her mahallenin kendi içinde dağıtılarak çiftçilere elden teslim edildi. Bu uygulama sayesinde üreticiler hem zamandan tasarruf etti hem de ihtiyaç duydukları fideye kolaylıkla ulaştı.

Maliyet yükü hafifledi



Üreticiler, sağlanan destek sayesinde üretimlerini daha sürdürülebilir hale getirme imkânı bulurken, maliyet yüklerinin de hafiflediğini ifade etti. Fidelerini teslim alan vatandaş ve mahalle muhtarları, desteklerinden dolayı Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.