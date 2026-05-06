İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretini önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin uzun süre yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 30 Nisan günü Bornova ilçesinde önceden belirlenen bir depoya baskın gerçekleti.

Rekor yakalama



Operasyonda yakalanan kaçak sigara miktarının, İzmir'de son 5 yıl içerisinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Yapılan aramalarda toplam 70 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 1 milyon 850 bin adet içi doldurulmuş makaron bulundu. Bu rekor yakalamanın miktar olarak, 2026 yılında Türkiye genelinde yapılan sigara yakalamaları sıralamasında ilk 10 içerisinde yer aldığı kaydedildi.



Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındırken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

