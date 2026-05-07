Son Mühür/ Beste Temel- Karabağlar Belediyesi, Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesinde simgeleşen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde unutmadı. Üç fidan için kendi isimlerini taşıyan Üç Fidan Parkı’nda düzenlenen anma törenine; Belediye Başkanı Helil Kınay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerindeki karanfillerle anıt önünde bir araya gelerek saygı duruşunda bulundu.

Başkan Kınay: "Bu mücadele bize bir emanettir"

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, üç fidanın Türkiye’nin demokrasi ve adalet arayışında çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Onların, konforlu bir yaşam sürme imkanları varken halkın bağımsızlığı için mücadeleyi seçtiklerini hatırlatan Kınay, bu dik duruşun kendileri için bir miras olduğunu söyledi. Kınay, Karabağlar’da sadece bir anma yapmadıklarını, aynı zamanda bağımsızlık ruhunu ve vicdanı yeniden hatırladıklarını ifade etti.

Tanıklar ve dostlar o günleri anlattı

Anma programında, 68 kuşağının önemli isimleri ve tanıkları da söz aldı. Deniz Gezmiş’in okul arkadaşı Avukat Zühre Sürücü, o yılların üniversite ortamını ve Gezmiş’in mütevazı kişiliğini paylaştığı anılarla canlandırdı. İzmir 68’liler Platformu üyeleri Nail Dağdelen ve Hakkı Karadeniz ise üç fidanın korkusuzca ölüme gidişlerinin tarihe silinmez bir mesaj bıraktığını, bu onurlu mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Anıta karanfiller bırakıldı

Konuşmaların ardından program, Grup Yel Değirmeni’nin müzik dinletisiyle devam etti. Etkinlik sonunda Başkan Helil Kınay, konuşmacılara teşekkür ederek adlarına düzenlenen fidan sertifikalarını takdim etti. Tören, kalabalığın Üç Fidan Anıtı’na karanfiller bırakmasıyla sona erdi. Parkı dolduran Karabağlarlılar, 1972’de idam edilen üç genci bir kez daha saygı ve özlemle andı.

