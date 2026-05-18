Son Mühür/ Emine Kulak/ Yağmur Daştan - İZSU Genel Kurul toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ile İzBB Başkanı Cemil Tugay arasında “Karşıyaka” üzerinden tartışma yaşandı. Tugay’ın “iftira ve yalan” sözleri sonrası tansiyon yükseldi, AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri arasında sert tartışmalar çıktı. Gerginlik nedeniyle Tugay, gündem maddelerini yeterlilik göstererek oylamaya sundu. CHP’li meclis üyelerinin fazlalılığı neticesinde maddeler oy çokluğu ile oylama yapılması kabul edildi. Gerginliğin ardından İZSU Genel Kurul’u yeniden toplandı ve gündem maddeleri oylamaya geçildi.

Genel kurulun bitmesinin ardından AK Parti Grubu basın mensuplarına değerlendirme yaptı, Tugay’a eleştiri yöneltti.

“Artık alıştık, Cemil Tugay’ın antidemokratik uygulamalarıyla bir aradayız” sözleriyle açıklamalarına başlayan AK Partili Yıldız, “Ne zaman kentte bir faaliyet ya da kesin hesabı olsa muhalefetin ortaya koyacağı belgeler ve bilgilere cevap veremediği için kavga çıkaran, bilerek ve isteyerek meclisi manipüle eden bir belediye başkanı kenti yönetiyor. İzmir için büyük bir kayıp. Bugün İZSU’nun faaliyeti ve kesin hesabını tartışıyoruz. Kendisine sorduğumuz soruların cevabını beklerken, cevap veremeyeceği için arkadaşlarımızın sözünü kesmek, dakika bir söze müdahale, kendi grubuyla ilgili önerge veren grup başkan vekillerini yok saymak… Önerge verdiler, süreleri kısalttılar ona da itiraz etmedik. 15 ila 20 dakikayı 10 dakikaya indirdiler ona da eyvallah dedik. 10 dakikada da onun faaliyetsizliğini anlatabiliriz. Çünkü İzmirli zaten bunu yaşıyor. Yola çıktığınızda çamura bir lastiğiniz girebilir, toplanmayan bir çöpü görebilirsiniz yine aynı şekilde çamur içinde yaşayan bir kenti hepimiz biliyoruz” dedi.

“Soyer’i arar duruma geldik”

İzBB Meclisi’nde önceki başkan Tunç Soyer’i arar duruma geldiklerini söyleyen Yıldız, şunları aktardı: “Kendisinin Tunç Beyi ihbar edenlerin imzası olduğu basında yer aldı. Bu mecliste Tunç Bey’in nezaketi vardı, kendisi muhalefeti dinler cevap hakkını kullanırdı. Cemil Bey’de böyle bir dünya yok. Yalanlarla kent yönetiyor. İZSU’da İzmirli’ye 2 milyar lira zam yaptı. Bir buçuk milyon İzmirli’nin kullandığı 0-4 metreküp indirimi ortadan kaldırdı. Bunu da bir indirim gibi sundu. Bugün İzmir birinci sırada en pahalı olmaktan dördüncü sıraya gelmiş olabilir. Onun dışında İstanbul’un, Ankara’nın, Gaziantep’in gerisinde bir su faturası var. Bunları kendisine anlattık ancak eleştirilerden korkan bir belediye başkanımız var. Bu kadar arkadaşlarımız kent için koşuma çabası gösterirken muhalefetin sözünü kesmeyi kendine siyaset saymayı ben korkaklık addederim.”

“Karşıyaka’ya yapay zekayla geldi”

“Daha önce kendisine kartondan kahraman demiştim, kartondan kahramanlık bile Cemil Tugaya fazla gelir” sözleriyle devam eden Yıldız, “Karşımızda muhalefetin konuşmasından korkan bir CHP grubu ve onun belediye başkanı var. Maalesef önümüzde daha üç yıl. Kendisi ‘Ben Karşıyaka’daki başarımla geldim’ dedi. Hayır, kendisi Karşıyaka’daki yapay zekayla geldi. Umut ederim, yapay zekaya kendisi ‘Cemil Tugayı nasıl buluyorsunuz’ diye yazsa ne kadar kötü bulduğunu kendi görecek. Üzgünüz karşımızda antidemokratik uygulamaları siyaset sayan bir CHP var. İzmir kan kaybediyor. Biz İzmir’e yapılan haksızlıkları anlatıp hükümetimizin İzmir’e yaptığı yatırımları anlatmaya, vekillerimizin İzmir’e koyduğumuz katkıları anlatmaya cemil Bey’e rağmen anlatmaya, onların yalanlarını anlatmaya devam edeceğiz. Karşımızda bir önergesine dahi sahip çıkamayan bir CHP grubu var ve onların belediye başkanları var” dedi.

“Kendi kendine aynada kavga eden Cemil Tugay”

AK Partili meclis üyesi Dilaver Kişili de “Bu meclise Cemil Tugay’ın katıldığı her mecliste mutlaka kavga ve tartışma var. Herkesle kavga eden, kendi milletvekilleriyle, kendi partilileriyle, kendi belediye başkanlarıyla, İzmir basınıyla kavga eden, korkarım yakında kavga edecek kimseyle kalmayıp kendi kendine aynada kavga eden bir Cemil Tugay karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Yol parası alıp altyapı yapmıyor, su parası alıp susuz kalıyor, otopark parası alıp otopark yapmıyor” diyen AK Partili Uğur İnan Atmaca, “Meclisi karıştırıp kapatıp gidiyorsunuz. Bu İzmir’e ve meclise saygısızlıktır” dedi.

“Diktatör zihniyetine sahip yönetimler”

“Bütün tartışmalar AK Parti grubu önündeler. Bütün bunları bilerek yapıyorlar. Oylamada da kaldık, 1 milyon insanın oyuyla geldik. Biz İzmir’i konuşmak istiyoruz. Muhalefetin en etkin yeri meclis kürsüsüdür. Siz bu kürsüyü ortadan kaldırırsanız ‘Demokratım’ demeyeceksiniz. Tüm bunları yapan tek kişi vardır, diktatör zihniyetine sahip antidemokratik uygulamaları benimsemiş yönetimler bunu yapar. Bunun da İzmir’de vücut bulmuş hali Cemil Tugaydır” ifadelerini kullandı.

Öztürk’ten meclis saati tepkisi

Cuma günü yapılacak olan Olağanüstü meclis toplantısının saatine dikkat çeken AK partili Meclis üyesi Adem Öztürk, “Cuma günü meclis toplantısını 11’e koyuyorlar. Cuma namazı olduğunu bile bile. Uzamasın diye” dedi.

Boztepe: Ben onun yalanlarını çıkardım, yalancı

Tugay’a yalancı belediye başkanı diyen AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “ tugay’ı 7 yıldır takip ediyoruz. Karşıyaka’da belediye başkanlığı yaptı. Hepimiz biliyoruz. Şuanki belediye başkanı ve oradaki CHP’li meclis üyeleri 5 yılda ne yaptığını değerlendiriyor ve ne yaptığını söylüyorlar. Biz bunu söyleyince düşman kesiliyoruz. Yalan söyleyen bir adamdır. 4. Faz ile ilgili ben geldim inşaatı başlattım dedi. Yalan. Bana 18 kere yalan söylüyorsun dedi. Daha sonra ben onun yalanını çıkardım. Bugün bu meclisi yöneten yalancı bir belediye başkanı var. Biz bugün kenti konuşuyoruz. Cuma günü kesin hesapla ilgili en ufak bir cümle kurmadım. Bakanlarımıza, milletvekillerimize, genel sekreterimize saldırdı. Ben ise bugün sana yakın meclis üyeleri geçen günlerde meclisi toplamadı. Burada da başına geldi. Bunda ne var. Gerginlik çıkardı ama ona gerginlik yaramayacak. 2 mecliste gerginlik yaptı ama biz daha gerginlik yapmadık. Biz İzmir’e hizmet etmek istiyoruz” dedi

Yıldız: Ne borcu ödeyebilir ne de yönetebilir

Konuşmaya devam eden AK Partili Yıldız, “İşten çıkarttı ve hala kıdem tazminatlarını almayanlar var. Onlar gitti onların yerine yenilerini aldı. Rakamlar ortada çıksın bunları açıklasın. Havuz sistemi kurup da mağdur ettiği ve havuzda boğulan insanları konuşsun. Tam 2 bin 500 kişiyi beyefendi geri işe aldı. Bunlar kimler? Bankamatiklerle mücadele etti. Gördük Bornova’daki rezaleti. Yaşıyoruz diğer ilçelerdeki problemleri. Bunlar kamu parası, kaynağı. Allah’tan korkuyorsan gel şu meclise de soygunun önünü kes. Nasıl aldın sen 2 bin 500 kişiyi. Bu belediyenin 5 bin kişi azalması lazım ama hakkını vererek, teslim ederek. Arkadaş ise kurmuş dışardan bir sistem bir hukuk müşavirine ve avukata teslim olmuş. Biz bu anlayışla ne borcu ödeyebilirler ne de bu kenti yönetebilirler” dedi