Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, emek örgütleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Güç, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sendika temsilcileriyle bir araya gelen Güç, kamu emekçilerinin taleplerini, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan geçim sıkıntılarını ve çalışma hayatındaki sorunları değerlendirdiklerini ifade etti.

CHP İl Başkanlığı’nda ağırlandı!

Çağatay Güç paylaşımında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Emek Örgütleri CHP İl Koordinatörü Vala Peker ve il yöneticileriyle birlikte çok sayıda sendika temsilcisini CHP İzmir İl Başkanlığı’nda ağırladıklarını söyledi.

DİSK, Türk-İş, KESK ve Birleşik Kamu-İş!

CHP heyetinin daha sonra çeşitli sendika ve emek örgütlerine ziyaret gerçekleştirdiği Güç tarafından ifade edilirken, bu kapsamda DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara ile Genel-İş İzmir şube başkanları ve yöneticilerine ziyaret gerçekleştirildi.

Ayrıca Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve Türk-İş’e bağlı sendika temsilcileriyle de buluşuldu.

Heyetin ziyaret programında KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Savaş Candemir ve KESK bileşenleri ile Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilcisi Barış Düdü ve sendika yöneticileri de bulundu.

“Ekonomik kriz ve geçim sorunları...”

Gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle ekonomik kriz nedeniyle emekçilerin yaşadığı geçim sıkıntılarının gündeme geldiği Çağatay Güç tarafından belirtildi.

“Emeğin omuzlarında yükselir”

Paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine de vurgu yapan Güç, emek mücadelesine destek mesajını iletti.

Güç açıklamasında, “Emeğin olmadığı yerde üretim, adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Alın terini yok sayan düzene karşı emekçinin, emeklinin ve işçinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Güç, “Bu ülke emeğin omuzlarında yükselir. Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” sözleriyle açıklamasını noktaladı.