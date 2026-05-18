İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İZSU Genel Kurulu’nda yapılan su zamlarının ardından tartışmalar büyümeye devam ediyor. Tartışmalar sürmeye devam ederken, bir açıklama da AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sert sözlerle eleştiren Saygılı, "Son düzenlemeyle birlikte 1,5 milyon vatandaşın cebinden yaklaşık 2 milyar TL daha çıkacak." dedi.

Bilal Saygılı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim döneminde su indirimi vaadinde bulundu; ancak bugün gelinen noktada İzmirliler suya yapılan zamlarla karşı karşıya. Son düzenlemeyle birlikte 1,5 milyon vatandaşın cebinden yaklaşık 2 milyar TL daha çıkacak. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Karşımızda İzmir’i algılarla ve manipülasyonlarla yönetmeye çalışan bir Cemil Tugay anlayışı var. Ancak şehir böyle yönetilmez.

Daha da vahimi, bugün gerçekleştirilen meclis toplantısında suya zam yapılırken bunun “indirim müjdesi” gibi sunulmaya çalışılmasıdır. İzmirliler algıyla değil, faturayla karşı karşıya kalmaktadır.

Gelelim yapılan tarifedeki ayak oyununa…

Önceki uygulamada tüm aboneler, ilk 0-4 metreküplük tüketim için indirimli tarifeden yararlanıyordu. Yani ister 3 metreküp kullansın ister 10 metreküp, her İzmirli ilk 4 metreküp için yaklaşık 128 TL ödüyor, üzerindeki kullanım ise normal tarifeden hesaplanıyordu.

İZSU’nun yaklaşık 2 milyon 160 bin abonesi bulunuyor. Bunun yalnızca yüzde 30’unun bu sistemden faydalandığını siz söylüyorsunuz. Ancak hangi hesabınız doğru çıktı ki bu da doğru olsun? Diyelim ki sizin hesabınızı doğru kabul edelim; o zaman da ortaya çıkan maliyetin geri kalan kısmı tüm İzmirlilerin sırtına yükleniyor.

Geriye kalan yaklaşık 1 milyon 512 bin abone ise eski sistemde ilk 4 metreküp için indirim hakkından faydalanıyordu.

Şimdi yapılan düzenlemeyle görünürde 0-6 metreküp tarifesi 33 TL’den 25 TL’ye düşürüldü. Ancak kritik detay gizleniyor: İlk 6 metreküpü indirimli kullanma hakkı kaldırıldı. Artık 6 metreküpü geçen herkes, 60 TL’lik tarifeye tabi olacak.

Yani daha önce ilk 4 metreküp için 128 TL ödeyen bir vatandaş, artık aynı bölüm için yaklaşık 240 TL ödeyecek. Bunun anlamı; 1,5 milyondan fazla İzmirli abonenin doğrudan daha fazla fatura ödemesi, yıl sonunda ise İzmirlilerin cebinden yaklaşık 2 milyar TL fazladan para çıkmasıdır.

Ortada gerçek bir indirim değil, vatandaşın gözünü boyamaya dönük bir tarife manipülasyonu vardır."