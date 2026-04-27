İzmir’in gözde tatil merkezlerinden biri olan Çeşme'de, Mayıs ayında hem spor hem de turizm hareketliliği yaşanacak. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde binlerce sporcuyu ağırlayacak.

Doğal atmosferde koşu deneyimi!

Organizasyon, “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme’de Koş!” sloganıyla gerçekleştirilecek. Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde ve Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle hayata geçirilecek olan organizasyon ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun da katkılarını alacak.

“Her seviyeye uygun parkurlar”

Organizasyonun mimarlarından Aydın Ayhan Güney maratonla ilgili açıklamalarda bulundu. Güney, katılımcı sayısının her yıl arttığını belirtti. Güney ayrıca, farklı seviyelerdeki sporcuları kapsayacak şekilde özel parkurlar oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

Üç farklı parkur, büyük heyecan!

Organizasyon çerçevesinde sporcular, farklı zorluk seviyelerine sahip üç ayrı parkurda kozlarını paylaşacak. 5K Gün Batımı Koşusu (9 Mayıs Cumartesi), Çeşme merkezden start alacak koşu, Aya Yorgi Plajı’nda sonlanacak.

21K Yarı Maraton (10 Mayıs Pazar) Sabah saatlerinde Çeşme merkezden başlayacak ve yine aynı noktada sonlanacak.

10K Yol Koşusu (10 Mayıs Pazar) Alaçatı’dan start alacak ve Çeşme merkezde sonlanacak.