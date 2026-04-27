İzmir'in siyasetçilerinden önemli hamleler gelmeye devam ediyor. Belediye başkanları ve milletvekilleri ziyaretlerine ve görüşmelerine hız kesmeden devam ederken, bu kapsamda bir önemli hamle de AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'dan geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerle sohbet eden Kırkpınar, aynı zamanda da üretimi yerinden incelemiş oldu.

"Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan ve paylaşımına "Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz!" notunu düşen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, paylaşımında aynı zamanda bir çiftçiyle olan sohbetine de yer verdi. Kırkpınar'ın çiftçiye, "Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Verim nasıl bu sene, rekolte nasıl?" sorusunu yönelttiği görüldü. Çiftçinin ise Kırkpınar'a, "Çok güzel sayın vekilim. Yağmurlar da güzel geçti. Allah'ın izniyle sezonu bekliyoruz." yanıtını verdiği görüldü.

Kırkpınar, "Her şey yolunda. Kirazlar, erikler, zeytinler. Verim belli oluyor değil mi? Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Bereketli bir yıl geçiriyoruz. Üreticimize bol kazançlar." ifadelerini kullandı.