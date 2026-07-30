İzmir’in turizm merkezi Çeşme, plajlarının yanı sıra su altı zenginlikleriyle de dalış turizminde öne çıkmaya hazırlanıyor. Eşek Adası çevresi başta olmak üzere ilçede her seviyeden dalgıca hitap eden yaklaşık 20 ayrı dalış noktası bulunuyor.

Bölgenin en dikkat çekici rotasını ise 2004 yılındaki fırtınada batan 75 metre uzunluğundaki Monem kargo gemisi oluşturuyor.

18 metre derinlikteki dev batık canlı yuvası oldu

Yaklaşık 18 metre derinlikte kum zemin üzerinde duran Monem batığı, geçen yıllar içinde doğal bir resife dönüştü. Batık etrafında oluşan zengin ekosistem, yüksek görüş mesafesiyle birlikte dalgıçlara renkli bir su altı yaşamı sunuyor.

İlk kez dalış yapacaklar için Makri Adası çevresinde güvenli deneme dalışları gerçekleştiriliyor. Deneyimli dalgıçlar ve su altı fotoğrafçıları ise "yatak odası" olarak adlandırılan mağaralı noktayı tercih ediyor. Yaklaşık 8 metre derinlikteki mağaranın tavanından süzülen güneş ışıkları su altında görsel çeşitlilik sağlıyor.

"Çeşme uluslararası alanda tanıtılmalı"

İlçede faaliyet gösteren Derin Doğa Dalış Merkezi yetkilisi Erdinç Ergün, Çeşme’nin ulaşım kolaylığı ve su berraklığına rağmen uluslararası alanda yeterince bilinmediğini kaydetti.

Türkiye'de dalış denildiğinde akla ilk olarak güney sahillerinin geldiğini belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Çeşme, dalış destinasyonu olarak henüz yeterince bilinmiyor. Ancak şu anda su sıcaklığı 23 derece civarında. Ulaşımı otoban sayesinde çok kolay. 20'ye yakın dalış noktamız var. Yurt dışı fuarları ve acentelerle yapılacak anlaşmalarla buranın doğrudan bir dalış destinasyonu haline getirilmesi gerekiyor."

Biyoçeşitlilik turizm potansiyelini artırıyor

Dalışa katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deniz Biyolojisi doktora öğrencisi Öznur Yazılan Çamlık da Çeşme’nin ekolojik bakımdan zengin bir ekosisteme sahip olduğunu ifade etti. Bölgedeki su kalitesinin ve oksijen oranının yüksekliğine değinen Çamlık, renkli balık ve omurgasız popülasyonunun turist potansiyelini doğrudan artırdığını vurguladı.

Profesyonel dalgıç Dr. Canan Sabay ile su altı fotoğrafçısı Doğa Ergün ise Monem batığı ve mağaraların su altı meraklıları için ideal koşullar sunduğunu belirtti.

