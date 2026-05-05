Aşıklar Şelalesi İzmir'in neresinde diye soranlar için adres net: Dikili ilçesine bağlı Nebiler Köyü sınırları. Şelalenin diğer adı da buradan geliyor; bölgede Nebiler Şelalesi olarak da biliniyor. İzmir merkezden yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta olan bu doğa harikası, arabayla yaklaşık 1,5 saatlik bir sürüşle ulaşılabilen bir konumda yer alıyor.

Aşıklar Şelalesi nasıl gidilir?

Özel araçla gitmek isteyenler için rota oldukça basit. İzmir’den Dikili-Ayvalık karayolu boyunca ilerledikten sonra Nebiler Köyü tabelasından sağa dönüp 3 kilometre kadar gitmek yeterli. Yolun sonunda “Aşıklar Şelalesi 800 metre” yazılı yönlendirme tabelasıyla karşılaşılıyor; bu son etabı geçince giriş bölgesindeki tesise varılıyor. Toplu taşımayı tercih edenler ise önce İzmir’den Dikili’ye otobüsle gidip oradan minibüs veya taksiyle köy içine ulaşabiliyor.

Aşıklar Şelalesi nasıl bir yer?

Tesisin girişinde restoran ve dinlenme alanı bulunuyor. Asıl şelaleye 86 basamaklı ahşap bir merdivenden iniliyor. Deniz seviyesinden 271 metre yükseklikteki ana şelalenin döküldüğü noktada oluşan küçük gölet, su kaplumbağaları ve tatlı su balıklarına ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bu sığ gölete girmek mümkün; ancak çevresi kaygan olduğu için yürüyüş ayakkabısı veya kaymayan terlik öneriliyor. Şelalenin sağ tarafından devam eden patika yol yaklaşık 10 dakika sonra Ağlayan Mağara’ya çıkarıyor. 900 metrede Ece Çağlayanı, 1300 metrede ise Sümeyra Şelalesi ve doğal yüzme havuzu izleyiciyi bekliyor.

Aşıklar Şelalesi efsanesi nedir?

Şelaleye adını veren hikaye, yüzyıllardır bölgede dilden dile aktarılıyor. Rivayete göre peri padişahının kızı Sümeyra ile civar köyden Yörük Ali birbirine âşık olur, fakat padişah bu birlikteliğe izin vermez. Nebiler vadisindeki koca çınarın altında gizlice buluşan iki sevgili, askerler peşlerine düşünce çaresiz kalır ve aşklarının sonsuza dek sürmesi için Tanrı’ya dua eder. Rivayet, Tanrı’nın onları şelaleye dönüştürdüğünü, kızını kaybeden padişahın da yukarıdaki mağaraya çekilip gözyaşı döktüğünü anlatıyor. Köylüler bu mağaraya o günden sonra Ağlayan Mağara adını veriyor.