Son Mühür/ Beste Temel- Kültürpark’ın 37 yıllık simge yapısı Celal Atik Spor Salonu, baştan aşağı yenilenen çehresiyle İzmir’in spor hayatına yön vermeye hazırlanıyor. Kent tarihinin en işlek spor merkezlerinden biri olan bu dev tesiste, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenileştirme çalışmalaro başlatıldı. Kapılar, sporcular ve vatandaşlar için çok daha güvenli, modern ve dünya standartlarında bir deneyim sunmak üzere aralandı.

FIBA onaylı yeni parkeler döşeniyor

Yılların getirdipi yorgunlukla kullanım ömrünü tamamlayan ana saha zemini, tamamen sökülerek tarihe karıştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen hummalı çalışmalarda, yaklaşık bin metrekarelik alana özel bir parke uygulaması yapılıyor.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) standartlarına ve onayına sahip bu yeni zemin, sadece yerel müsabakalara değil, dünya çapındaki organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Sporcu sağlığını koruyan profesyonel altyapı, artık İzmir’in genç yeteneklerine emanet. Basketbol, voleybol ve hentbol maçları bu salonda yeni bir soluk kazanacak.

Yenileme hamlesi sadece zeminle sınırlı kalmadı. Ekipler, tesisin yaklaşık 2 bin metrekarelik iç cephesini modern ve temiz bir görünüm için baştan aşağı boyuyor. Salonun aydınlatma sistemi ise tamamen değiştirildi; eskiyen armatürlerin yerini alan yeni sistem sayesinde salon şimdiden ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Görsel dönüşüm tamamlandı.

Sahanın içindeki bu estetik dokunuşlar, dışarıda da büyük bir mühendislik çalışmasıyla destekleniyor. Yağmurlu günlerde sporcuların kabusu olan çatı sızıntılarına kesin çözüm üretildi. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik devasa çatı alanına püskürtme polyürea esaslı su yalıtımı uygulanıyor. Bu özel teknoloji sayesinde salon, dış hava koşullarına ve sert yağmurlara karşı adeta bir kalkan gibi korunacak.

Simge yüzme havuzu da bakımda

Büyükşehir Belediyesi, spor salonunun hemen yanında yer alan 6.8 metreye 12 metre ölçülerindeki yüzme havuzunu da bakım programına aldı. Havuzun teknik altyapısı ve hijyen standartları güncellenerek daha konforlu bir kullanım hedefleniyor. Tesis, çatısından havuzuna kadar tamamlanacak bu büyük dönüşümün ardından İzmir halkına yeniden "merhaba" diyecek.



