Sınavın bitmesiyle birlikte lise mezunları ve son sınıf öğrencileri sonuç ekranına kilitlendi. Alacakları puana göre geleceklerine yön verecek adaylar, kurumun takvimini günbegün izliyor. Puan kartlarının erişime açılması sadece doğru veya yanlış sayısını değil, üniversite kapısını aralayacak gerçek başarı sıralamalarını da gösterecek.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yılın başında yayımladığı takvimde üniversite sınavı sonuçları için 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü işaret etti. Öğrenciler puanların takvimden birkaç gün önce duyurulmasını umut etse de kurumdan erken açıklamaya dair resmi bir ses çıkmadı. Veri doğrulama işlemleri sürdüğü için TYT, AYT ve YDT puanlarının 22 Temmuz'da sisteme yüklenmesi planlanıyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuç belgeleri öğrencilerin adreslerine gönderilmiyor. Adaylar 22 Temmuz'dan itibaren kurumun ykssonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonuç ekranına erişecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresini yazmak yeterli oluyor.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının ilanıyla beraber üniversite tercih süreci başlıyor. Kesin tercih tarihleri şu an bilinmiyor. Puanların duyurulmasının hemen ardından, temmuz ayının son günlerinde ekranın açılması öngörülüyor. Öğrenciler listelerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kuruma bildirecek ve tercih dönemi bitene kadar listelerinde istedikleri gibi değişiklik yapacak.

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Kurum, yükseköğretim programlarına öğrenci alırken merkezî yerleştirme ve özel yetenek sınavı sistemlerini uyguluyor. Merkezî yerleştirmede adaylar; 2026 yılı yerleştirme puanları, varsa hesaplanan ek puanları, kişisel tercihleri ve üniversitelerin güncel kontenjan koşullarına göre bölümlere yerleşiyor.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, sonuçların açıklandığı gün 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu da internet sitesine yükleyecek. Gençler bölümlerin güncel kontenjanlarını, üniversitelerin geçen yıl öğrenci aldığı taban ve tavan puanlarını bizzat bu kılavuz üzerinden inceleyecek.

HANGİ BÖLÜMLERDE BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI VAR?

Bazı lisans programlarına girebilmek için kurumun belirlediği başarı sırası barajını geçmek gerekiyor. Geçen yıl tıp fakültesi isteyenlerin sayısal puan türünde ilk 50 bine girmesi istendi. Diş hekimliğinde 80 bin, eczacılık ve hukukta 100 bin şartı uygulandı. Mimarlık bölümlerinde 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programlarında ise 300 bin başarı sırası kuralı bu yıl da devam ediyor.