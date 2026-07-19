İzmirli sürücüleri ilgilendiren zam haberleri gelmeye devam ediyor. Artık kontak çevirmek, sabah işe gitmek veya tarlasına yetişmeye çalışan üretici için ciddi bir lüks haline geldi. Cüzdanlardaki yangın, maalesef bu zamlarla daha da harlanacak gibi görünüyor.

Küresel Gerilim Doğrudan Cebimize Yansıyor

Dünyanın bir ucunda, ABD ile İran arasında tırmanan o gergin ortam aslında bizim sokaklarımıza kadar ulaşıyor. İki büyük güç arasındaki restleşmeler, enerji piyasalarında bir deprem etkisi yarattı ve Brent petrolün varili 88,1 dolara kadar fırladı. Hal böyle olunca, küresel çapta yaşanan bu kavga bizim yerel istasyonlarda motorin zammı olarak karşımıza çıkıyor. Ulaşım masrafları, ev bütçelerinden çalmaya devam ediyor.

On Günlük Kâbus: Fiyatlar Uçuşa Geçti

Durumun ciddiyetini anlamak için sadece kısa bir geriye dönüş yapmak yeterli. Şöyle bir hatırlayın; daha on gün önce motorinin litresi 66 liradan satılıyordu. Ancak sadece 8 günlük kısa bir zaman diliminde bu rakamın üzerine tam 7 lira eklendi. Bugün İzmirli sürücülerin istasyonlarda karşılaştığı 73 lira seviyeleri, zaten bütçeleri oldukça zorluyordu. İnsanlar "daha ne kadar artacak?" diye sormadan edemiyor.

Pazartesi Gecesi Pompalar Yenileniyor

Sektörün içinden gelen son haberler, sürücülerin yüzünü güldürecek cinsten değil. Motorin fiyatlarında pazartesi günü yeni bir güncelleme daha yaşanacak. Pazartesiyi salıya bağlayan o gece yarısı itibarıyla pompaya tam 1,12 liralık bir zam daha yansıyacak. Bu, nakliyeciden taksiciye herkesin yeni haftaya bir hayli gergin başlaması demek.

Psikolojik 75 Lira Sınırı Aşılıyor

Gelecek bu zamla beraber motorinin litresi artık 75 lira barajına dayanmış olacak. İzmir’deki 18 Temmuz verilerine baktığımızda; benzin 66.94 TL, motorin 74.52 TL ve LPG ise 31.19 TL gibi oldukça yüksek rakamlardan satılıyor. Sürücüler için artık depoyu fullemek bir hayal, çeyrek depo ise ciddi bir maliyet. İzmir trafiğinde direksiyon sallayanlar, bu fiyatlarla başa çıkmak için her zamankinden daha fazla ince hesap yapmak zorunda kalacak.