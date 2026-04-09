İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Mevlana Heykeli, konumu ve yapısıyla kentin dikkat çeken simgeleri arasında yer alıyor. 2003 yılında açılan bu dev yapı, sadece bir heykel olmanın ötesine geçerek kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Heykel ne zaman açıldı

Mevlana Heykeli, 20 Haziran 2003 tarihinde hizmete açıldı. Dönemin Buca Belediye Başkanı Mimar Cemil Şeboy tarafından yaptırılan heykel, heykeltıraş Eray Okkan’ın imzasını taşıyor. Tınaztepe mevkiinde konumlanan yapı, çam ağaçlarıyla çevrili bir alanda yükseliyor. Bulunduğu nokta sayesinde Buca’nın tamamına ve İzmir’in bir bölümüne hakim bir manzara sunuyor.

Boyutlarıyla dikkat çekiyor

Heykelin yüksekliği 23 metre olarak ölçülürken, zeminden yüksekliği 75 metreye ulaşıyor. Yapıldığı dönemde Türkiye’nin en yüksek üçüncü heykellerinden biri olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor. Çelik konstrüksiyonla inşa edilen yapı, bakır kaplama ile tamamlandıktan sonra taş görünümü verilmek için boyandı. Toplam ağırlığının ise 40 ton olduğu açıklandı.

Kaide içinde farklı bir alan bulunuyor

Heykelin kaidesi yalnızca taşıyıcı bir bölüm değil. İç kısmında camekanlı bir oda yer alıyor. Bu alanda belirli günlerde sema gösterileri düzenleniyor, ney dersleri veriliyor ve ziyaretçilere yönelik hediyelik eşyalar satışı yapılıyor. Bu yönüyle yapı, sadece görsel değil aynı zamanda kültürel bir merkez gibi kullanılıyor.

Vazgeçilen mimari plan dikkat çekiyor

Heykelin ilk planlarında döner tabanlı bir sistemin yer aldığı öğrenildi. Ancak maliyet ve teknik zorluklar nedeniyle bu sistem hayata geçirilemedi. Buna rağmen döndürme düzeneğine ait altyapının hazırlandığı ifade ediliyor. Bu detay, yapının planlama sürecinde farklı bir boyutun düşünüldüğünü ortaya koyuyor.

Çevresi semazen figürleriyle tamamlandı

Heykelin bulunduğu alan, sema yapan semazen heykelleriyle düzenlendi. Her birinin kaidesine Hz. Mevlana’ya ait sözler yazıldı. Buca’da böyle bir yapının inşa edilmesinin gerekçesi olarak ise Mevlana’nın evrensel bir düşünür olması gösterildi.