Son Mühür/Hüseyin Demir Milletler Ligi’nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları, tarih yazmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, başarıdan başarıya koşarak göğsümüzü kabartıyor. Kazandığı kupa ve madalyalarla Türk kadınına ilham olan ay-yıldızlılar, ülkemizi büyük sevinç ve gurur yaşattı. Atatürk’ün Kızları, sahada enerjisiyle ve uyumuyla dikkat çekerken performansı göz kamaştırdı.

“Tecrübeli antrenör Suphi Doğancı, Son Mühür’e konuştu”

Milli takımımızın başarılarını, turnuva performansını İzmir’de Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörlüğünü yapan Suphi Doğancı, Son Mühür’e değerlendirdi. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan tecrübeli milli takım antrenörü, turnuvaya doğru bir planlama ile gittiğimiz belirtirken Santarelli’nin eleştirilere kupayla yanıt verdiğini söyledi. Doğancı, İzmir’in gururu olan Defne Başyolcu’nun büyük potansiyeli olduğunu vurguladı.

“Turnuvaya doğru bir planlama ile çıktık”

Milletler Ligi’nde milli takımda teknik ekibin doğru bir oyuncu planlaması ile sahaya çıktıklarını vurgulayan başantrenör Suphi Doğancı, “Oyuncuların, yeteri kadar dinlenmesi ve korunması, fiziksel olarak iyi olmaları için iyi bir plan yapıldı. Biraz daha onlara, lig etabından sonra kendilerini yenilemeleri için zaman tanındı. VNL’in ilk etabında genç oyuncularla oynadık veya play-off etabını erken bitiren sporcularımızla sahaya çıktık. Bazı oyuncularımız dinlenme fırsatı buldu. Her yaz üst üste oynanan turnuvalar oyuncular için zor oluyordu. Teknik ekibimiz bu durumu iyi öngörerek planladı. VNL, ikinci ve üçüncü etapta oyuncularımız yavaş yavaş ritim bulmaya başladı ve kendilerini toparladı. Çok sürpriz bir sonuç olmadı. İtalya, biraz beklentilerin altında kaldı. Takımımız bazı önemli oyuncularımızın dışında gayet iyi performans sergiledi...Vargas, hücumda büyük sorumluluk aldı. Diğer smaçörlerimiz biraz daha savunmada ve hücumda ekstra performans sergilemeye çalıştı. Turnuvaya doğru bir planla çıkarak oyuncularımızda en iyi performansıyla şampiyon olarak bizleri gururlandırdı” diye konuştu.

“Santarelli kupa ile eleştirilere yanıt verdi”

Milli takım başantrenörünün eleştirilere karşı en güzel cevabı sahada verdiğini söyleyen Suphi Doğancı, “Daniele Santarelli’nin eleştirilmesi çok saçma oldu. Bizim ülkemizde çok başarılı antrenörler var. Bu süreci yaşayan iyi antrenörler; kritik oyuncuların Hande, Zehra, Cansu gibi ağır bir sezon geçiren oyuncuların dinlenmesinin çok önemli olduğunu görür. Yaptığı plan en doğru plan oldu. Bazen insanlar sadece konuşmak için eleştiriyor. Turnuva bitiminde başantenör Santarelli, gayet düzgün bir şekilde kupayı havaya kaldırarak en güzel yanıtı verdi. Aşırı sistemsel değişikler yapmadık. Oyuncular, sahada ne yaptığını bilerek oynadı. Plan ve oyuncu tercihleri daha keskin olunca ortaya kaliteli bir voleybol çıktı. Zaten oyuncularımız en iyi performansla sahada mücadele ediyor. Beraber oynamaktan mutlu olan milli takımımızın güzel enerjisiyle ortaya güzel bir sonuç çıktı. Tüm ekibi ve takımı kutluyorum. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ebrar ile Eda Erdem’in belirsizliği devam ediyor”

Ebrar Karakurt ile Eda Erdem’in Avrupa Şampiyonası’nda yer alıp almayacağına dair belirsizliğin devam ettiğini söyleyen Doğancı, “Bu saatten sonra rotasyon olmaz… B Milli takımımızda aynı zamanda Akdeniz Oyunlarına hazırlanıyor. 25-30 kişilik bir oyuncu ekibimiz hazır duruyor. Muhtemelen VNL dönemindeki izin biter ve elindeki en iyi, en doğru oyuncu grubunu seçerek Avrupa Şampiyonasına hazırlarınız. Milletler Ligi’nde bazen takımlar turnuvada denemeyeceği şeyleri denemeye kalkıyor. Arada genç oyunculara şans vererek farklı taktikler yapıyorlar. Bu durum Avrupa Şampiyonası’ndan geçerli değil. Orada herkes en iyi performansını sahaya yansıtacak. Ebrar Karakurt antrenmanlara başladı umarım kadroda olur. Eda Erdem, kadroda olup olmayacağı henüz belli değil. Teknik ekip, o kararları alarak önümüzdeki günlerde açıklama yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“Defne Başyolcu, büyük potansiyel”

Aras Kargo Spor Kulübü’nün milli sporcusunun kendisini çok iyi geliştirdiğini vurgulayan başantrenör Suphi Doğancı, “Defne Başyolcu için çok mutlu oldum. Sezona başladı. mental olarak iyi değildi ama sonra çok iyi çalıştı. İyi antrenmanlar yaparak şans ve fırsatları iyi değerlendirdi. Milli takıma gitmesini çok istedik. Videolarını düzenli olarak teknik ekibe ilettik. Maçta bazen performansını tam olarak göremeyebilirler. Onlarda milli takıma davet etti. Demek ki; milli takımda antrenman performansında çok iyi olduğu için orada tuttular. Umarım kendini tekrardan kadronun içinde tutar. Bu sezon milli takımda fırsat bularak kendini değerlendirdi. Büyük potansiyel var. O potansiyelini ortaya çıkaracak doğru platformu bulması lazım. Kendisi milli takımdan sonra daha özgüvenli ve sorumluluk alarak gelecektir. Bizde ona yeni fırsatlar vereceğiz. Uzun vadede ise milli takımımızın değişilmez oyuncularından biri olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Aras Kargo, İzmir’in büyük gururu”

Aras Kargo Spor Kulübü’nün antrenörlerinin milli takımlarda teknik ekipte yer aldığını belirten Suphi Doğancı, “U16,U17 ve U18 milli takımlarımız fiziksel olarak çok güçlü. U18 takımımızda çok özel oyuncular olduğunu düşünüyoruz. Büyük başarılara imza atan alt jenerasyon bizleri umutlandırıyor. U16 takımımız ilk kez milli takım organizasyonunda yer alarak şampiyon oldu. 2009, 2010 ve 2011 jenerasyonun A milli takım için ilerde aday oyuncular olduğunu düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyaç var. Çok çalışarak sakatlık yaşamadan umarım güzel bir şekilde devam ederler. Aras Kargo Spor Kulübü’nde teknik ekip olarak milli takımın her kategorisinde olduğmuz için mutluyuz” diye sözlerini sonlandırdı.