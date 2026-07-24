Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gerçekleştirmiş olduğu yazılı açıklamayla birlikte CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve Özgür Özel'in genel başkanlığındaki YENİ Parti'de siyasi çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Güç açıklamasında, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, bundan sonraki süreçte siyasi tartışmalar yerine halkın beklentilerine odaklanacaklarını belirtti.

"Değişim talebine karşılık veriyoruz"

CHP'den ayrılık kararını "milletin değişim çağrısına verilen bir cevap" olarak ifade eden Güç, aynı yöntemlerle farklı sonuçlara varılamayacağını belirtti. Türkiye'nin mevcut yönetim anlayışı sebebiyle ekonomik ve toplumsal sorunların arttığını belirten Güç, bugüne kadar CHP çatısı altında önemli bir mücadele gerçekleştirdiklerini ancak artık yeni bir siyasi oluşumla yollarına devam etme kararı aldıklarını ifade etti. Güç açıklamasında, "Milletimiz bize yeni bir yol açın dedi. Biz de bu çağrıya kulak verdik. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde milletimizin umudu olacak yeni siyasi hareketi başlatıyoruz. Amacımız bütün gönülleri kazanarak milletimizle birlikte iktidara yürümek." dedi..

İzmir teşkilatına da çağrı!

Çağatay Güç, sadece bireysel bir karara varmadıklarını, İzmir'deki teşkilatın da yeni siyasi oluşuma katılacağını ifade etti. İzmir'deki ilçe başkanları, ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kollarının belirlenmiş olan takvim çerçevesinde YENİ Parti saflarına geçeceğini belirten Güç, sürecin planlı şekilde devam ettirileceğini belirtti.

"Yine öncü olacak"

İzmir'in siyasi değişim süreçlerinde her daim önemli bir rol aldıklarını ifade eden Güç, kentin yeni dönemde de öncü bir misyon üstleneceğini açıkladı.