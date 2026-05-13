Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugün gerçekleşmesi planlanan mayıs ayı ikinci birleşiminde, kentin çehresini değiştirecek devasa bir finansman için karar alınacak. İklim krizinin kapıya dayandığı, afet direncinin hayati önem kazandığı günümüzde kentin adeta ‘bağışıklık sistemini’ güçlendirmesi hedeflenen projeyle ilgili alınması düşünülen 38 milyon avroluk dev kredi paketi için meclisten bugün yetki istenecek. Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçmesi planlanan projeyle ilgili daha önce komisyonlara gönderilen önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Önerge, bugün mecliste görüşülecek.

Yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan oybirliğiyle geçen rapora göre, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen "İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında İzmir’in kasasına 38 milyon avro (yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL) girecek. Kredinin finansal güvenliği için belediyenin proje gelirleri ve diğer öz kaynaklarının teminat olarak gösterilmesi planlanıyor.

Söz konusu önerge şu şekilde:

“Finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş tarafından yürütülen "İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında, önergede belirtilen tespit ve kabul edilen esas ve şartlara göre Belediyemizce Iller Bankasından 38.000.000 Avro tutarında kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan proje gelirlerinin ve diğer gelirlerin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve Teminat Hesabı oluşturulması, kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.”