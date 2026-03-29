Küresel yatırım göçünde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Daha önce yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Dubai, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle eski cazibesini kaybetmeye başladı. Bu tablo, özellikle İzmirli yatırımcıların yönünü Malta gibi alternatiflere çevirmesine neden oldu.

İzmir’de faaliyet gösteren yatırım danışmanlarının aktardığına göre, son aylarda Malta programlarına olan talep belirgin şekilde artmış durumda. Yatırımcılar daha stabil ve Avrupa bağlantılı bir seçenek arıyor.

Konaklama şartı olmaması dikkat çekiyor

Malta’yı öne çıkaran en önemli unsurlardan biri, ülkede yaşama zorunluluğu getirmemesi. Sürekli seyahat eden ve birden fazla ülkede işi bulunan yatırımcılar için bu durum ciddi bir kolaylık sağlıyor.

İzmirli yatırımcı profili, “Avrupa’da bir kapısı olsun ama tamamen taşınmak zorunda kalmasın” yaklaşımıyla hareket ediyor. Malta modeli tam da bu beklentiye karşılık veriyor.

Programın şartları nasıl şekilleniyor

Malta’nın kalıcı oturum programı belirli finansal kriterlere dayanıyor. Buna göre en az 375 bin Euro değerinde gayrimenkul yatırımı yapılabiliyor. Alternatif olarak yıllık 14 bin Euro’dan başlayan kiralama modeli de tercih edilebiliyor.

Bu sistem yatırımcıya esnek giriş imkanı sunuyor. Aynı zamanda Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı da sağlanıyor. Malta pasaportuyla 190’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat edilebilmesi, programın en cazip yanlarından biri olarak görülüyor.

Ekonomik katkı ve büyüme verileri

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarının küresel hacmi 100 milyar doları aşmış durumda. Malta ise bu pastadan aldığı payı giderek artırıyor.

2025 yılında yüzde 6,4 büyüme kaydeden ülke ekonomisine, bu programların 2024 yılı katkısı 132 milyon Euro olarak açıklandı. Bu rakamlar yatırımcı ilgisinin neden arttığını bir anlamda gösteriyor.

Aileyi kapsayan yapı öne çıkıyor

Programın sadece yatırımcıyı değil, aile üyelerini de kapsaması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Çocukların eğitim planlaması ve gelecek kuşakların hareket kabiliyeti açısından Malta cazip hale geliyor.

İzmir’deki yatırımcılar açısından bu durum sadece bugünü değil, uzun vadeli planları da etkiliyor.

Malta artık sadece tatil yeri değil

Sektör temsilcilerine göre Malta artık yalnızca bir turizm destinasyonu olarak görülmüyor. Daha çok stratejik bir “ikinci plan” merkezi olarak konumlanıyor.