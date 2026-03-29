Son Mühür/ Osman Günden- İzmir spor yatırımları zincirinin en kritik halkalarından biri olan Karşıyaka Stadı projesinde beklenen müjdeli haber nihayet geldi. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen ortak kullanım protokolünün resmiyet kazandığını duyurdu. Bakanlık tarafından onaylanan protokolün ardından sürecin tamamen yerel yönetimin tasarrufuna geçtiğini belirten Kasapoğlu, projenin önündeki tüm bürokratik engellerin kalktığını ve artık yapım aşamasına geçilebileceğini ifade etti.

Bakanlık onayı geldi: Top artık Büyükşehir belediyesinde

Sürecin işleyişine dair detaylı açıklamalarda bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle birlikte projenin üstlenilmesi noktasında bir irade beyan edildiğini hatırlattı. Bakanlığın bu talebe yapıcı bir yaklaşımla yanıt vererek süratle bir protokol taslağı hazırladığını dile getiren Kasapoğlu, belediyeden gelen revizyon ve düzenleme taleplerinin de titizlikle değerlendirildiğini belirtti. Gelinen noktada metnin tamamen belediyenin arzu ettiği çerçeveye oturtulduğunu vurgulayan Kasapoğlu, resmi yazının iletilmesiyle birlikte belediyenin her an inşaat çalışmalarına başlayabileceğini müjdeledi.

Pandemiye rağmen tamamlanan yatırımlar ve Karşıyaka'nın mirası

İzmir’e kazandırılan spor tesislerine de değinen Kasapoğlu, bakanlık dönemi boyunca Göztepe (Gürsel Aksel) ve Alsancak (Mustafa Denizli) statlarının küresel pandemi şartlarına rağmen başarıyla tamamlanarak Türk sporunun hizmetine sunulduğunu kaydetti. Karşıyaka Stadı özelinde ise geçmişte yerel yönetim ve bazı meslek odalarının itirazları nedeniyle sürecin uzadığına dikkat çeken Kasapoğlu, buna rağmen o dönemde yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla temel kazık çalışmalarının bitirildiğini hatırlattı. Mevcut zeminin ciddi bir maliyet ve teknik hazırlıkla inşaata hazır hale getirildiğini belirten Kasapoğlu, belediyenin bu sağlam temel üzerine yeni yapıyı inşa edeceğini söyledi.

İzmir geneline yayılan üretim odaklı spor yatırımları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Kasapoğlu, İzmir’in her köşesinde spor odaklı kalkınma hamlelerinin devam edeceğini vurguladı. Temel amaçlarının İzmirli vatandaşların mutluluğu ve kentin marka değerini yükseltmek olduğunu belirten AK Partili vekil, Göztepe, Altay ve Altınordu gibi köklü camialara kazandırılan modern tesislerin bir benzerini Karşıyaka için de hayata geçirmekte kararlı olduklarını ifade etti. "İzmir’in bir evladı olarak üretim odaklı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz" diyen Kasapoğlu, Karşıyaka camiasının yıllardır süren stat hasretinin son bulması için tüm kolaylıkların sağlandığının altını çizdi.

