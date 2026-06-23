Seyir esnasında bir başka sürücüyü saldırı hedefiyle ısrarla takip eden veya aracından inerek fiili şiddet eğilimi gösteren şahıslara verilen 180 bin lira seviyesindeki para cezası ve araçların 60 gün süreyle bağlanması işlemi, geçerliliğini yitirme ihtimaliyle karşı karşıya. İzmir Emniyeti'nin de sahadaki denetimlerde kullandığı bu önemli yasal silahın geleceği oldukça yakın bir tarihte şekillenecek.

Yasanın Maddi ve Teknik Detayları

• Tartışmaların hukuki temeli, Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Madde 46’daki değişikliklerdir.

• 7574 sayılı yasanın Madde 10’u ile KTK’ya eklenen ağırlaştırıcı fıkralar, yollardaki güvenliği artırmak için tasarlanmıştır.

• Makas atma, yol verme kavgası ve başkasının can güvenliğini hiçe sayma gibi davranışlar sergileyen kişilerin trafikten uzaklaştırılması amaçlanmıştır.

Söz konusu iptal isteminin kökeninde Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin müracaatı yer alıyor. Önündeki itiraz davasını yürüten hakimlik, ilgili mevzuatın uygulanmasının anayasal hak ihlalleri doğuracağı kanaatine vardı. İdari yaptırımların temel insan haklarına ve mülkiyetin kullanımına yönelik ağır bir müdahale olduğunu savunan mahkeme, yasanın iptali talebini gerekçeli olarak Ankara'daki üst mercilere taşıdı.

Haziran Ayındaki Kritik Mesai

• İptal dosyası, 25 Haziran’da AYM heyetinin önüne gelecek.

• Toplantı, 25 Haziran Perşembe günü yapılacak.

• Toplantıda, dosyanın usul ve şekil şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek.

• Evrak eksikliği veya usulsüzlük bulunursa, başvuru esas incelemesine alınmayacak.

• Evrak eksikliği veya usulsüzlük bulunmazsa, başvuru esas incelemesine alınacak.

• İzmir’deki trafik cezalarının iptali konusu, esastan görüşülecek.