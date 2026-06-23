CHP İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınarak yerine Utku Gümrükçü atanmıştı. Bu görevden alma ve atamanın yankıları sürerken, Çağatay Güç'ten de açıklamalar ve paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

"Biz milletimizle beraberiz, milletimizin kalbindeyiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çağatay Güç, "Biz milletimizle beraberiz, milletimizin kalbindeyiz. Milletini açlık ve sefalete mahkum edenler milletini umursamıyorlar.

Milletin zor durumda olduğuna inanmıyorlar bile.

Milletimizle göz göze gelmemek için kaçıyorlar. Sokaktan kaçıyorlar, pazardan kaçıyorlar. Saraylarında lüks ve şatafattan taviz vermeden yaşıyorlar.

Milletimizle kucaklaşarak tek adamın zorba iktidarına son verip milletimizi yeniden iktidara getireceğiz.

Ülkemizi tek adamın evlatları değil bu milletin evrakları yönetecek.

Bu ülke bu aziz milletin iradesiyle yönetilecek. Bu zorba iktidardan en yakın zamanda kurtulacağız. Ülkemiz ve milletimiz rahat bir nefes alacak." ifadelerini kullandı.

