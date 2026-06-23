Son Mühür/ Beste Temel- Dikili Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Kültür ve Sanat Kursları, bir yıl süren eğitimlerin ardından final etkinlikleriyle tamamlandı. İlçede kültürel yaşamı hareketlendirmeyi hedefleyen kurslar; sergiler, müzik dinletileri ve dans gösterilerine sahne oldu. Bu yıl 329 kursiyerin eğitim aldığı programda, çocukların ve kadınların yoğun katılımı dikkat çekti.

Sergilenen eserler büyük beğeni topladı

Kursiyerlerin dönem boyunca ürettiği çalışmalar, yıl sonu sergisinde Dikilililerin beğenisine sunuldu. Özellikle kadın kursiyerlerin hazırladığı çini, seramik, deri işleme ve resim çalışmaları sanatseverlerden tam not aldı. Katılımcılar, Dikili'nin kültürel kimliğini yansıtan el sanatı ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Minik müzisyenler sahnede yeteneklerini sergiledi

Etkinliklerin sahne performansları bölümünde ise halk oyunları ve modern dans grupları gösteri yaptı. Gecenin en çok ilgi gören bölümü piyano ve gitar kursiyeri çocukların dinletileri oldu. Enstrümanlarının başına geçen miniklerin performansı salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösteriler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

"Sanatın sesini yükseltmeye devam edeceğiz"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, kültür ve sanatın toplumlar için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Atatürk’ün sanata dair vizyonunu kendilerine rehber edindiklerini belirten Kırgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Kültür Müdürlüğümüz çatısı altında buluşan 329 yurttaşımızın azmi ve yeteneği, kentimizin sanata olan bağını güçlü bir şekilde kanıtladı. Kadınlarımızın zarif dokunuşlarıyla ürettiği eserler adeta birer şaheser niteliğinde.

Çocuklarımızın sergilediği büyük yetenek ise geleceğe dair inancımızı yeşertiyor. Tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Dikili'de sanatın sesini her geçen gün daha da yükselteceğiz."

Dikili halkının yoğun katılım gösterdiği yıl sonu etkinliklerinin tamamlanmasıyla birlikte, belediye yeni sezon hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki dönem için kurs kayıtlarının ve program detaylarının yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

