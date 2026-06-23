Son Mühür/ Osman Günden- Ege Üniversitesi Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde döner sermaye işletme müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamuyu 3 milyar 100 milyon liralık zarara uğrattığı öne sürülen bir organize suç örgütüne dair büyük bir operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 25 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eski rektör Budak sessizliğini koruyor

İddialar gündemden düşmezken, Ege Üniversitesi eski rektörü olan ve şu an Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi görevini yürüten Prof. Dr. Necdet Budak, yaşanan bu olaya ve operasyona dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

"Hata yapan her kimse onlar alınıyor"

Gündem Masası'nda Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki gündemden düşmeyen olaya da değinen usta kalem Hasan Çölmekçi, operasyonun siyasi boyutuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çölmekçi, "Dosyanın içeriğini bilmiyorum; Necdet Budak'ın ismi geçti mi, ifadesi alındı mı, alınmadı mı, ifadesi alınması gerekiyor mu bilmiyorum.

Çünkü bir yerde bir şey oluyorsa mutlaka oranın yöneticisinin de gidip ifadesini vermesi ya da alınması gerekiyor.

Ama ilginçtir ki geçen gün Budak'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret ettiği bir fotoğrafını gördük.

Operasyonlar adil yapılmıyor diyenler var. Hata yapan her kimse onlar alınıyor. Adalet gidiyor, bulduysa bir şeyi dokunuyor." ifadelerini kullandı.