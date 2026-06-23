Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı binasında yaşanan fiili müdahale ve "işgal" benzeri görüntüler, partinin eski yerel yöneticilerini ayağa kaldırdı. Geçmiş dönemlerde İzmir'in çeşitli ilçelerinde görev yapmış ilçe başkanları ortak bir bildiri yayınlayarak genel merkezin atama politikalarına ve il binasındaki gerginliğe sert tepki gösterdi. Süreç, İzmir siyasetinde yeni bir kriz boyutuna ulaştı.

"İl binası adeta işgal edildi"

Eski ilçe başkanları, son günlerde İzmir İl Başkanlığı binasında yaşanan olayları "demokratik geleneklerle bağdaşmayan bir milat" olarak tanımladı. Hukuki ve siyasi meşruiyeti tartışmalı bir atama kararının ardından bir grubun il binasına fiili müdahalede bulunduğunu belirten başkanlar, parti emekçilerine yönelik saldırgan tutumları sert dille eleştirdi.

Hizmet binasının kontrol altına alınmaya çalışılmasını kabul edilemez bulduklarını ifade eden eski yöneticiler, yapılan hareketin örgüt vicdanını derinden yaraladığını dile getirdi. Yaşananlar İzmir'e yakışmadı.

"Atanmış iradelerle güç gösterisi yapılamaz"

Bildiride, demokrasinin ve örgütlü mücadelenin kalesi olarak görülen İzmir'de bu tür güç gösterilerinin ters tepeceği vurgulandı. Mahallelerin, üyelerin ve tabanın sesine kulak verdiklerini ilan eden eski ilçe başkanları, antidemokratik olarak niteledikleri tüm uygulamaları reddettiklerini duyurdu.

CHP'nin gücünü atamalardan veya saraylardan değil, doğrudan üyelerinden aldığını hatırlatan metinde şu ifadeler öne çıktı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir kademesi güç gösterileriyle, fiili dayatmalarla veya atanmış iradelerle yönetilemez. Parti içi sorunların çözüm adresi hukuksuz dayatmalar değil, örgütün özgür iradesi ve kurultay mekanizmalarıdır."

Kurucu değerlere dönüş çağrısı

Çatışmayı büyütmek yerine demokratik işleyişin acilen yeniden hakim kılınması gerektiğini savunan eski ilçe başkanları, partiyi kurucu değerlerle buluşturma çağrısı yaptı. Bildirinin sonunda, İzmir örgütünün iradesinin yanında durulacağı ve parti içi hukukun sonuna kadar savunulacağı net bir dille taahhüt edildi. Genel merkezin, İzmir'den yükselen bu kolektif muhtırada nasıl bir pozisyon alacağı ise merakla bekleniyor.