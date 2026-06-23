İzmir siyasetinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı görevine Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü atanmıştı. Bu gelişme İzmir kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından peş peşe açıklamalar gelirken, bir açıklama da AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'tan geldi.

"İzmirliler CHP ile büyük bir sınav veriyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "İzmirliler CHP ile büyük bir sınav veriyor.

Sivrisinek, kötü koku, altyapı sorunları, bozuk yollar, trafik çilesi… İzmir’in çözüm bekleyen onlarca sorunu varken, şehrin gündemi hizmet olması gerekirken, yerel yöneticilerin gündemi koltuk hesapları oldu.

Şehir hizmet beklerken; belediye başkanları, milletvekilleri ve CHP örgütü, kimin hangi koltuğa geleceğinin hesabını yapıyor.

İzmir’in gerçek gündemi ise belli:

Hizmet, ulaşım, altyapı, temizlik ve yaşanabilir bir şehir.

Kaybeden yine İzmirliler oluyor.

İzmir’in ihtiyacı kavga değil hizmet, koltuk sevdası değil eser belediyeciliğidir.

İzmir bunu hak etmiyor!" dedi.