Son Mühür/ Emine Kulak- Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da geçen hafta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan 9 kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonra Türkiye genelindeki tüm okullarda endişe artmıştı. Bu nedenle güvenlikler ise üst düzeye çıkarılmış, okul önlerine polisler yerleştirilmişti. Öğretmenler ise iş bırakarak, sesleri ve tepkilerini sokaklarda eylemlerle duyurmuştu.

Diğer yandan dün İzmir’de bir okulda öğrencilere güvenlik kontrolü yapılmış, okula öğrenciler tek tek alınmıştı. Okul girişinde uzun kuyruklar oluştuğu görülmüştü.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan o ortaokulda dün yapılan güvenlik önlemi, bugün okul girişinden, bina girişine çekildiği gözlemlendi. Polislerin yerini, sivil polisler aldı.

Çocuklarını okula getiren veliler, sabah saatlerinde okul önünde bir süre bekledikten sonra öğrenciler derse başlayınca iş ve evlerine dönüyor.

“Derslere katılıyorlar ancak hala tedirginler”

Çocuğunu okula bırakan bir veli yaşanan süreci şöyle anlattı;

“Dün yapılan güvenlik kontrolünü görünce hepimiz sevindik. Çocuklarımız sırada beklese de bu onların sağlığı ve hayatı içindi. Dün okul bahçesinin kapısında yapılan denetim bugün bina girişine çekildi. Kahramanmaraş’ta yaşanan olay sonrası iki çocuğum da okula gelmek istememişti. Şuanda derslere katılıyorlar ancak hala tedirginler”

Dijital oyun olmasın talebi

Dijital oyunlar için önlem alınmasını isteyen bir başka veli ise, “ Çocuklar, dijital oyunlara erişememeli. Sitelere erişim yasağı getirilmeli. Biz ne kadar takip etsek de kullandıkları telefonları her zaman takip edemeyebiliyoruz. Çocuklarımız anne babadan gizli de indirip, silebilir. O yüzden bu oyunlar tamamen kaldırılmalı” şeklinde konuştu.