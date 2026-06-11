Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile beraber Bornova’da süren asfalt serim çalışmalarını yerinde takip etti. Burak Reis Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ekiplerle buluşan iki başkan, sahada görev yapan personele kolaylık dileğinde bulundu.

Burak Reis Caddesi’nde asfalt serimi!

Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, altyapı çalışmaları noktalanan Burak Reis Caddesi’nde asfalt serim sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Başkan Ömer Eşki tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, saha ekiplerinin yoğun emek verdiğine vurgu yapılarak gece gündüz çalışan personele teşekkür mesajı iletildi.

Büyükşehir ve Bornova Belediyesi iş birliği!

Çalışmalar devam ederken açıklamalarda bulunan Başkan Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak şekilde hareket ettiklerini ifade etti. Burak Reis Caddesi’ndeki çalışmaların noktalanmasının ardından Bornova’nın farklı noktalarında da yol yenileme çalışmalarının süreceği ifade edildi.

“Çalışmalar sürecek”

Başkan Eşki, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda hareket edebilmesi için yatırımların devam edeceğini ifade etti.