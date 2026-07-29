İzmir Çeşme, yaz sezonunu full geçirmeye devam ederken . Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Çeşme’deki turizm hareketliliğinin iyiye gittiğini ifade etti.

Çeşme yaza erken girdi

Çeşme yaza mayıs ayındaki bayram tatiliyle erkenden kapılarını açtı. Fakat okulların geç kapanması sezonu az da olsa etkiledi. Belge, Otellerde hafta içi doluluk oranının yüzde 90 seviyelerinde olduğunu aktaran Belge, hafta sonlarında ise bu oranın yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

“1 milyon insan ziyaret etti”

Çeşme'deki turizm hareketliliğini değerlendiren ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, sezonun beklentileri karşılamaya başladığını belirterek şunları söyledi: "

Şu anda otellerimiz Çeşme'de yüzde 90 dolu, hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaşıyoruz. Hava da çok iyi gidiyor, önümüzdeki günlerde sıcaklar da artacak. Çeşme şu anda normallerine döndü. Talep arttıkça yatak sayısı da artıyor. Çeşme'nin tatil sezonunun uzaması için de herkes elinden geleni yapıyor.

Turizmi canlandırarak hem Çeşme'ye hem İzmir'e hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yanlış algılara kulaklarımızı kapattık. Çeşme'de otellerde her bütçeye uygun tatil yapma imkanınız var. Herkese hitap eden restoranlar var.

Misafirler bütçesine göre hareket edebiliyor ve kaliteli hizmet alıyor. 1 yıldızlı, 5 yıldızlı otel de aynı denetimlerden geçiyor. Hizmetimiz, kalitemiz ve misafirperverliğimiz hiçbir yerde yok. Yunan adalarıyla bizi karşılaştırmaları son derece yanlış. Çeşme artık bu yanlış algıdan da uzaklaştı. Hafta sonları 400 binin üzerinde artış oluyor, sürekli sirkülasyon var.

Çeşme'de hafta sonu nüfus neredeyse yarım milyona ulaşıyor. Mayıs ayındaki 9 günlük bayram tatilinde Çeşme'yi toplamda 1 milyon insan ziyaret etmişti. Dolayısıyla yazın nüfus 20 kat artıyor" dedi. Bu yıl yaz sezonunda Çeşme'yi ziyaret eden turistlerinin yüzde 80'inin yerli, yüzde 20'sinin yabancı olduğunu belirten Belge, "Çeşme'de sadece temmuz, ağustos değil; eylül ve ekimde de denize giriliyor. Hava nemli değil, aşırı bunaltıcı sıcaklar yok. Plajlarımızın neredeyse hepsi mavi bayraklı, denizimiz tertemiz.”