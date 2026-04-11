Son Mühür / Emine Kulak - İzmir’de Yörük kültürü ilk kez düzenlenen kapsamlı bir etkinlikle gündeme taşındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleştirilen Yörük Çalıştayı ve Şöleni, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi açısından dikkat çekti.

Bornova Meydanı’nda düzenlenen program, sabah saat 10.00’da çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Yörük dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel kıyafetler, davul-zurna eşliğinde yürüyen gruplar ve taşınan Yörük simgeleri, etkinliğe kültürel bir şölen havası kattı.