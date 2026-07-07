2016 yılında yasalaşarak hayatımıza giren yasal düzenleme kapsamında, lise veya üniversitelerden mezuniyet hakkı kazanan gençler, tam 24 ay boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeme zorunluluğu bulunmadan devletin tüm sağlık imkânlarından tamamen bedelsiz yararlanabiliyor. İstihdam piyasasına girmeye hazırlanan milyonlarca genci yakından ilgilendiren bu uygulama, İzmir'deki yeni mezunların da derin bir nefes almasına imkân tanıyor.

1 Ocak 2012 Sonrası GSS Sistemi ve Muafiyet Alanı

Ülkemizde 1 Ocak 2012 tarihinden beri uygulanan yasal sistem gereği, sosyal güvencesi olmayan tüm bireylerin gelir durumları incelenerek GSS primine tabi tutulması gerekiyor. Gelir testi neticesinde aile içi bütçesi sınırların üzerinde kalanlar her ay devlete prim yatırmak zorunda kalıyor. Ancak taze mezun olan İzmirli gençler için bu prosedürlerin tamamı devre dışı bırakılıyor. Eğitimini tamamlayan bireyler, iş bulana veya başka bir sigorta koluna geçiş yapana dek bu iki yıllık prim muafiyeti hakkı sayesinde ceplerinden tek kuruş harcamadan devlet hastanelerindeki tıbbi hizmetlerden faydalanma şansını elde tutuyor.

Hangi Gençler Bu İmkanı Kullanabiliyor?

Söz konusu iki yıllık primsiz dönem hakkı, öğrencilik statüsü resmen sona eren gençleri kapsıyor. Lise mezuniyeti sonrasında eğitim hayatına devam etmeyenler ile üniversiteden diplomasını alarak mezun olan gençler bu sisteme dahil ediliyor. Öte yandan, liseden sonra üniversiteye adım atan ya da üniversite bitiminin ardından yüksek lisans programlarıyla eğitimini sürdürenlerin öğrencilik hakları devam ettiği için, onların genel sağlık sigortası koruması da otomatik olarak eski düzeninde kalıyor.