Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Başkan Cemil Tugay’ın Meslek Fabrikası üzerinden yürüttüğü sürecin, önümüzdeki günlerde gündeme gelecek ikinci yıl eleştirilerini gölgelemeye yönelik bir manipülasyon olduğunu savundu. Atmaca, “Başkan, çöp krizinde Kordon’da çöp toplayarak başarısızlığını kamufle etmek ve kamuoyu desteğini arkasına almak amacıyla algı yaratmaya çalışmıştı” dedi.

"Örgütten yeterli desteği göremeyen Tugay, kendine koşulsuz destek verecek kitle oluşturmaya çalışıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Son Mühür’e önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın anketlerde azalan kamuoyu desteğini artırmaya yönelik meslek fabrikası üzerinden gündem yaratmaya çalıştığını belirten Atmaca, “Başkan Tugay, göreve geldiği günden beri Chp’li milletvekilleri, Genel Merkez yöneticileri, İl – İlçe örgüt yöneticileri ve ilçe belediye başkanları ile yaşadığı sorunlar sık sık basına yansımıştır. Örgütten yeterli destek göremeyen Sn Tugay, bu olumsuz durumu aşabilmek adına İzmir kamuoyunda kendisine koşulsuz destek verecek bir kitle oluşturmaya çalışıyor. ‘Bakın arkadaşlar AK Parti ile mücadele ediyorum. Onlar beni engellemeye çalışıyorlar. Ben de direniyorum’ algısı yaratmaya çalışıyor” dedi.

“Meslek Fabrikası eylemi arkasında yatan neden…”

Gerek AK Parti Genel Sekreterimiz Sn Eyyüp Kadir İnan, gerek AK Parti İzmir İl Başkanımız Sn Bilal Saygılı, gerekse AK Partili İzmir milletvekillerimiz, bugüne kadar CHP’li Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının Ankara’daki her türlü temas ve taleplerinde her türlü desteği verdiğini ifade eden Atmaca, “Geçtiğimiz günlerde Milletvekilimiz Sn Mahmut Atilla Kaya, 2 yıllık bakanlık ziyaretlerinizi paylaşsak FOTOROMAN olur.’ Demişti. Çok doğru bir tespit. Ankara’ya giderken AK Parti kadrolarından destek alacaksınız, bir çok kazanımlar elde edeceksiniz. Ama kamuoyuna dönüp ‘engelleniyoruz’ diyeceksiniz. Sn Tugay’ın bu duruşu maalesef tutarlı değil. Yakın bir süre önce ulusal medyada da yer alan haberlerde Cemil Tugay Akparti ‘ye geçecek haberleri ve Ankara fotoğrafları Sn Tugay’a verilen halk desteğinin anketlerde ciddi olarak azaldığı yönünde veriler içerdiği iddia ediliyor. Sn Tugay İzmir’li seçmen nezdinde oluşan bu algıyı yıkmak için; “bana destek olmuyorlar” “Görüyorsunuz elimdeki binaları da almaya çalışıyorlar.” “Ben aslında AK Parti ile mücadele ediyorum. Benim arkamda durun” mesajı vermek istiyor diye konuştu. Eğer mala çökmekten bahsedecek olursak, 1980 darbesinde kapatılan Gaziemir Belediyesi’ne ait mallar, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahkeme kararı olmadan geri verilmedi. Geçen dönem büyükşehir ile Gaziemir Belediyesi arasında yapılan protokole göre yapılması gereken 2,5 milyar Tl değerindeki kültür merkezi halen yapılmadı. Gaziemir’li hemşerilerimizin malına çökenlere sesleniyoruz, malımızı geri verin.

Tugay, ‘engelleniyoruz’ diyerek en kolay olanı yapıyor!

Atmaca sözlerini şöyle sürdürdü, “Sn Cemil Tugay, ‘Engelleniyoruz’ ‘malımıza çöküyorlar’ diyerek içinde bulunduğu olumsuz durumu kendi lehine çevirebileceğini düşünüyor. Ama bu zannettiği kadar basitçe sıyrılabileceği bir durum değil. Mahkeme kararını beklemeden yapılan eylemlerin temelinde bu yatıyor. İkinci yılını dolduran Sn Tugay’ın başarısızlığının temelinde, kağıt üzerinde yaptığı bütçede personel giderleri sözde % 30’u geçmiyor. Ama realite tam tersi, İZBB’nin personel giderleri % 70 lere dayanıyor. Çünkü İZBB, İZSU ve iştiraklerden yandaş firmalara verilen adrese teslim ballı ihaleler ile en basit işler dahi kurumsal kabiliyetler dahilinde yapılması gerekirken, taşerona veriliyor. Böylece personel fazlası var imajıyla emekçilerin havuza atılmasının da önü açılıyor. Oysa CHP kurumsal olarak taşeron ve özelleştirmeye çok sert bir biçimde karşı duruş sergilemesine rağmen, İZBB özelleştirme ve taşeronlaşmanın dibine vurmuş durumda. İştiraklerdeki kara delikleri İzmir’li hemşerilerimizin parasıyla sermaye artışı yaparak kapatmaya çalışıyor. Bütçe gerçek olmayan verilerle kurgulanarak kamuoyunu yanıltılıyor. İzmir dışında faaliyet gösteren yandaş firmalara milyarlarca Lira değerindeki ballı ihale paslanarak ve en basit işler taşeronlaştırılarak İzmir’de taş üstüne taş koyulamayacağı kaçınılmaz bir gerçekliktir. 2022 yılından beri hizmet binası olmayan İZBB kapandı mı? Meslek Fabrikası neden kapansın? Mahkeme sonucunu bekleyin çıkan karar doğrultusunda aksiyon alın. İzmir’in Körfez, trafik, ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, bitmeyen projeler ve kronikleşmiş sorunu varken, Meslek Fabrikası üzerinden gündemi meşgul etmek İzmir’li hemşerilerimize yapılan en büyük haksızlıktır. Oldu olacak eyleme davet ederken şunu söyleyin! “Mesele meslek fabrikası değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?”