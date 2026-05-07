Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda hem çevreci bir modeli devreye alıyor hem de üniversite öğrencilerine kapı açıyor.

"Bisicab" adı verilen elektrik destekli pedallı araçlar, çok yakında Alsancak ve Konak arasındaki duraklarda yolcu taşımaya başlayacak. Projenin en dikkat çeken yanı ise direksiyon başında sadece eğitimine devam eden üniversite öğrencilerinin bulunacak olması.

Güzergah ve çalışma saatleri netleşti

Pilot uygulama aşamasında 20 araçla başlangıç verilecek olan sistem, Alsancak Limanı ile Konak arasındaki yoğun hattı rahatlatmayı hedefliyor. Sabah 11.00’de başlayacak olan seferler, akşam 19.00’a kadar sürecek. Yolcular Vasıf Çınar Bulvarı, Lozan, Montrö, Basmane ve Agora gibi kentin önemli noktalarındaki duraklardan araca binebilecek. Kısa mesafe ulaşımı için tasarlanan Bisicab'ler, iki yetişkin ve bir çocuğun aynı anda seyahat edebileceği bir kapasiteye sahip.

Genç sürücüler için detaylı eğitim programı

Araçları kullanacak olan üniversite öğrencileri, göreve başlamadan önce belediyenin belirlediği kapsamlı bir eğitimden geçti. Sadece sürüş teknikleriyle sınırlı kalmayan bu süreçte gençler aynı zamanda trafik kurallarından ilk yardıma, teknik bilgi donanımından halkla ilişkilere kadar pek çok farklı alanda ders aldı. Şu an sahada devam eden test sürüşleri, öğrencilerin bu teorik bilgileri pratiğe dökmesini sağlıyor.

Trafiğe ve doğaya nefes aldıracak

Özellikle trafiğin kilitlendiği turistlerin yoğun olduğu bölgelerde motorlu araçlara alternatif olması beklenen bu sistem, karbon salınımını sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Elektrik desteği sayesinde yokuşlarda ve yük altında dahi kolayca ilerleyebilen araçlar, İzmir’in sürdürülebilir ulaşım vizyonunun yeni bir parçası olacak. Belediye yetkilileri, sistemin önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle hizmete gireceğini belirtildi.

