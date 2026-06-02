Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin sanat atmosferini canlandıracak çok özel bir girişime imza atıyor.

Kültür-sanat rotasına iki yeni müzik topluluğu dahil eden belediye, müzikseverleri heyecanlandıracak konser etkinlikleriyle perdeyi açıyor.

Kentin sanatsal dokusunu genişletmeyi planlayan İzBB Smyrna Ensemble Orkestrası ve İzBB Türk Müzikleri Orkestrası, Haziran ayında yapılacak lansman konserleriyle sahnedeki yerini almaya hazırlanıyor.

"Raks-ı Politen"

Klasik müzik eserlerini farklı düzenlemelerle yorumlayan İzBB Smyrna Ensemble Orkestrası, “Raks-ı Politen” isimli özel bir konserle İzmirli dinleyicilerle ilk kez bir araya gelecek.

Art direktörlüğünü ve solistliğini tenor İnanç Menekşe üstlenirken, orkestranın şefliğini ve aranjörlüğünü Özgür Günay yapıyor. Düzenlemelerde ise Gözde Üsfekes’in dokunuşu bulunuyor.

Özlem Menokan, Gülce Alatay ve Enes Kunduracı’nın da solist olarak eşlik edeceği bu müzik performansı, 13 Haziran saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salonu’nda yapılacak.

Anadolu’nun sesi çok sesli yorumla buluşuyor

Anadolu’nun dört bir yanından hazırlanan müzikler, bu kez çok sesli bir anlayışla sahneye taşınıyor. İlk konserini “Edirne’den Kars’a Anadolu Ezgileri” eseriyle verecek olan İzBB Türk Müzikleri Orkestrası, geleneksel müziği modern bir dokunuşla dinleyicinin beğenisine sunacak.

Sanat yönetmenliğini İnanç Menekşe’nin yaptığı toplulukta; Deniz Berkay Aksüt ve Cemal Yüktaşıyan düzenlemeleriyle yer alırken, solist kadrosunda Gülce Alatay, İrem Gülem ve Burak Maral gibi isimler bulunuyor. Bu buluşma, 16 Haziran saat 21.00’de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda ücretsiz olarak izlenebilecek.