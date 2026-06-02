Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kurban Bayramı'nın da dahil olduğu dokuz günlük tatil süreci, İzmir İtfaiyesi ekipleri için oldukça hareketli geçti.

Kentin her köşesinden gelen çağrılara yetişmeye çalışan ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen binlerce ihbarı bir bir değerlendirerek adeta teyakkuz halindeydi.

23-31 Mayıs tarihleri arasında toplamda 3 bin 70 ihbar kayıtlara geçerken, itfaiye ekipleri bunlardan 998'ine bizzat müdahale ederek olumsuzlukların büyümesini engelledi.

Kurtarma operasyonlarında hayvanlar ilk sırada

İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların büyük bir kısmını "kurtarma" vakaları oluşturdu. Özellikle mahsur kalan canları kurtarma operasyonları dikkat çekiciydi.

Ekipler, zor durumda kalan 275 hayvanı sağ salim bulundukları yerlerden kurtararak sahiplerine veya doğal ortamlarına teslim etti.

Bunun yanı sıra kurtarma başlığı altında şu olaylar da yer aldı:

39 kişinin mahsur kaldığı yerden çıkarıldı,

29 kilitli kapı açıldı,

28 trafik kazasında araçta sıkışan vatandaşlara yardım edildi,

37 su baskınına müdahale edildi,

9 intihar girişimi vakasında ikna ve kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Bunların haricinde ağaç devrilmeleri ve gaz sızıntısı gibi hayati tehlikesi bulunan durumlara da müdahale edildi.

Yangın vakalarında ot ve çöp yangınları öne çıktı

Tatil süresince yangınlarla mücadele de kesintisiz sürdü. Ekipler, olası bir facianın önüne geçmek adına 223 ot yangınını büyümeden söndürdü.

Diğer yangın istatistikleri ise şöyle sıralandı:

73 çöp yangını,

52 ev yangını,

47 araç yangını,

27 iş yeri yangını,

3 orman yangını (erken müdahale ile kontrol altına alındı).

Diğer kategorilerde ise 43 ayrı noktada yangın olayı yaşandı. İzmir İtfaiyesi, bayram boyunca gösterdiği bu yoğun tempoyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına 7/24 görev başında kalarak görevini başarıyla tamamladı.