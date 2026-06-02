Son Mühür- Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Ege’nin yazlık bölgelerindeki eğlence mekanlarında hareketlilik başlarken, sahne arkasında yaşanan derin hak ihlalleri yargıya ve dernek genelgelerine taşındı. İzmir Müzisyenler Derneği, bölgede sahne alan müzik emekçilerinin maruz kaldığı ücret gasplarına karşı resmi bir bildiri yayımlayarak mekan sahiplerine sert çıktı.

"Yarın IBAN'a göndereceğiz yalanı örgütlü bir suçtur"

Dernek tarafından yayımlanan resmi duyuruda, özellikle sahne bitiminde sanatçılara ödeme yapılmaması, "Yarın IBAN’a göndereceğiz" denilerek telefonların açılmaması ve anlaşılan rakamların altında ödeme yapılması gibi pratiklerin çığ gibi büyüdüğü öne sürdüler.

Dernek’in yaptığı açıklama şu şekilde

“ Emeğimiz pazarlık konusu değildir. İzmir Müzisyenler Derneği olarak, başta İzmir olmak üzere Ege'nin yazlık bölgelerindeki eğlence mekanlarında yaşanan sistematik ücret gasplarını ve müzik emekçilerine yönelik bilinçli sömürü pratiklerini artık kamuoyuyla açıkça paylaşmak zorunluluğu duymaktayız. Sahne sonrası "yarın IBAN'ınıza göndereceğiz" yalanıyla geçiştirilen, telefona çıkılmayarak üzerine yatılan, anlaşılan ücretin ancak bir kısmı verilerek kapatılmaya çalışılan bu tutum; bireysel bir vefasızlık değil, örgütlü bir emek gaspıdır. Bu düzene karşı sessiz kalmak, suç ortaklığıdır. Sessiz kalmayacağız.

1. MEKAN SAHİPLERİNE VE İŞLETMECİLERE

Bunu açık ve net söylüyoruz: Müzik emekçileri; yıllarca süren emek, birikim ve özveriyle edindikleri mesleki bilgi ve sanatsal yetkinliği, çoğu zaman hak ettikleri ücretin, saygının ve mesleki itibarın çok altında koşullarda, uzun saatler boyunca sahneye taşımaktadır. Buna rağmen emeğinin karşılığını bile alamayan bir müzisyen; artık yalnızca mağdur bir birey değil, sistematik bir sömürünün hedefidir. Bu kabul edilemez.

Sahne biter, ücret ödenir. Müzik emekçisinin alın teri, ertesi güne bırakılamaz. Nakit ya da anlık transfer; başka kabul edilebilir bir yöntem yoktur. "Birkaç gün sahne yapsın, bakarız" dönemi kapandı. Müzisyeni uzak bölgelere getirip sözleştiği ücreti ödemeyen, sezon ortasında mağdur bırakan mekan sahipleri; bu eylemlerinin hukuki ve toplumsal sonuçlarını üstlenmek zorundadır. Yaptırım uygulayacağız. Üyelerimizi ve meslektaşlarımızı mağdur eden her işletmeyi tüm mesleki ve sosyal platformlarda kamuoyuyla paylaşacağız. Sektör içinde boykot koordinasyonu sağlayacağız. Gerektiğinde hukuki süreçleri derhal başlatacağız.

II. MÜZİSYEN MESLEKTAŞLARIMIZA

Bu sömürü düzeni, bizim dağınıklığımızla beslenmektedir. Birbirimizden kopuk, "nasılsa alamam" diyerek susan her müzisyen, bu düzenin devamına zemin hazırlamaktadır. Çalışmadan önce şartlarını belirle, yazıya dök, imzalat. Kaparo veya ön ödeme talep et.”