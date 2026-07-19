Günün belirli saatlerinde uygulanabilecek basit yöntemlerin, klima kullanılmadan da iç ortam sıcaklığının daha dengeli kalmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Ege Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden biri olan İzmir, yaz mevsiminde uzun süren güneşli günleri ve yüksek sıcaklıklarıyla öne çıkıyor. Kentte özellikle öğle saatlerinden itibaren hissedilen sıcak hava, evlerin kısa sürede ısınmasına neden olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi hem elektrik tüketimini artırmadan hem de yaşam alanlarında daha rahat bir ortam oluşturabilecek alternatif yöntemleri araştırıyor.

Uzmanlar, evin gün boyunca maruz kaldığı güneş ışınlarının ve yanlış havalandırma alışkanlıklarının iç mekân sıcaklığını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

SERİN HAVA GÜN DOĞMADAN DEĞERLENDİRİLMELİ

Uzmanların üzerinde durduğu ilk konu, havalandırmanın doğru zaman diliminde yapılması. İzmir'de sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığı, gün ortasına göre daha düşük seviyelerde seyrediyor. Bu nedenle güneş etkisini göstermeden önce pencerelerin açılması, evdeki havanın yenilenmesine katkı sağlıyor.

Ancak bu uygulamanın gün boyunca sürdürülmesi önerilmiyor. Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı saatlerden itibaren pencerelerin kapatılması gerektiği belirtiliyor. Böylece sabah saatlerinde içeri giren serin havanın daha uzun süre korunabileceği ifade ediliyor.

PENCERELERDEN GELEN GÜNEŞ ISIYA DÖNÜŞEBİLİYOR

Evin serin kalmasında yalnızca havalandırma değil, güneş ışınlarının kontrol altına alınması da önemli görülüyor. Özellikle batı ve güney cepheli dairelerde gün boyunca camlardan içeri giren güneş ışığı, odaların sıcaklığını kısa sürede artırabiliyor.

• Panjur, stor perde veya ışık geçişini azaltan kalın perdeler kullanılmalıdır.

• Güneş ışınlarının doğrudan yaşam alanına ulaşması engellenmelidir.

• Bu sayede iç ortam daha yavaş ısınır.

• Klima yerine vantilatör kullananlar için vantilatörün önüne buz dolu kap veya dondurulmuş soğuk paketler yerleştirilebilir.

• Buharlaşma, eve giren havanın sıcaklığını düşürür.

EN SICAK SAATLERDE YAPILAN HATA SICAKLIĞI ARTIRABİLİYOR

Uzmanlara göre yaz aylarında en sık karşılaşılan yanlışlardan biri, günün en sıcak saatlerinde serinlemek amacıyla pencereleri sürekli açık bırakmak oluyor. Oysa dışarıdaki hava sıcaklığı içeriden daha yüksek olduğunda, açık pencereler sıcak havanın doğrudan eve dolmasına neden olabiliyor.

İzmir'de özellikle öğle ile akşamüstü arasındaki zaman diliminde güneşin etkisinin oldukça güçlü hissedildiği belirtilirken, bu saatlerde pencerelerin kapalı tutulması öneriliyor.