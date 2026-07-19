Karabağlar Belediyesi, çocukların kitaplarla bir araya gelmesini sağlamak için devam ettirdiği Gezici Kütüphane etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor İnci Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Gezici Kütüphane, bu kez Kazım Karabekir Mahallesi'nde çocukları konuk edecek.

Etkinlikte çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasının sağlanmasının dışında çeşitli etkinliklerle eğlenceli ve verimli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Kitap ve etkinlik dolu bir program!

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklama çerçevesinde Gezici Kütüphane etkinliği, 21 Temmuz Salı günü saat 16.00 ile 19.00 arasında Vali Nevzat Ayaz Parkı'nda düzenlenecek.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar kitaplarla bir araya gelirken, hayal güçlerini artıracak etkinliklere de katılma fırsatını elde edecek.

Çocuklara davet!

Karabağlar Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini Gezici Kütüphane etkinliğine katılmaya davet etti. Vali Nevzat Ayaz Parkı'nda gerçekleştirilecek programda çocukların hem okuma kültürüyle buluşması hem de sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor. Karabağlar Belediyesi, benzer etkinliklerle çocukları kitaplarla bir araya getirmeye devam edeceğini açıkladı.