İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 139. Wimbledon Tenis Turnuvası’nda bu yıl Türkiye’den 5 hakem görev alıyor. Bu isimler arasındaki Yaşar Üniversitesi mezunu Mustafa Vatansever, turnuvada maç asistanlığının yanı sıra en kritik aşamalardan biri olan kule hakemliği görevini üstlendi. Kortlarda 10 yıldır hakemlik yapan Vatansever, tenisin en prestijli turnuvasında Türkiye'yi temsil ediyor.

Çocukluk hayalinden Wimbledon finallerine

Mustafa Vatansever, turnuvayı çocukluğundan beri televizyondan izlediğini ve bugün o kortlarda yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Hakemlik kariyerinde basamakları hızla tırmanan Vatansever, turnuva geçmişindeki başarılarını şu sözlerle özetledi:

"2022 yılında tek erkekler finalinde çizgi hakemliği yapmıştım; ardından 2024 yılında Wimbledon Junior Çift Erkekler Finali’ni kule hakemi olarak yöneterek bu alanda bir ilke imza attım. Bu yıl da aynı gururu yaşamak, yıllar süren emeğimin karşılığı niteliğinde."

Kortlardan uluslararası iş dünyasına uzanan çift kariyer

Eğitim hayatını Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde tenis bursuyla tamamlayan Vatansever, okul takımıyla da birçok başarı kazandı. Spor kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da ilerleyen başarılı hakem, 2018 yılında profesyonel kariyeri için Londra’ya taşındı.

Vatansever, kortlardaki hakemlik başarısını dijital pazarlama alanındaki kariyeriyle sürdürüyor. Canon Europe Genel Merkezi’nde 4 yıl boyunca Kampanya ve Dijital Pazarlama Uzmanı olarak görev yapan Vatansever, şu anda İsviçre merkezli Zehnder şirketinde Dijital Pazarlama Uzmanı olarak çalışmaya devam ediyor.

Yeni mezunlara ve gençlere rehberlik desteği

Bugün elde ettiği küresel başarıda aldığı üniversite eğitiminin büyük bir payı olduğunu vurgulayan Vatansever, kendisiyle aynı yollardan geçmek isteyen gençlere destek olma kararı aldı. Başarılı hakem; kariyer planlaması, yurt dışı iş deneyimi, dijital pazarlama sektörü ve tenis hakemliği gibi konularda tavsiyeye ihtiyaç duyan yeni mezunlara her zaman rehberlik etmeye hazır olduğunu ifade etti.

