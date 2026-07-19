Kahramanmaraş'ta gerçekleşen bir düğün töreninde alışılmışın dışında bir an yaşandı. Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş hayatlarını birleştirdi.

TAKI TÖRENİNE 100 CİVCİVLE KATILDI

Düğün merasimi sırasında takı törenine geçildiğinde, damadın mesleği öğrendiği ustası Mustafa Çabuk dikkatleri üzerine çekti. Çabuk, törene 100 civcivle katılarak eski çırağına sıra dışı bir hediye verdi.

GELECEKLERİ İÇİN SERMAYE OLUŞTURACAKLAR

Ustası, genç çifte hediye ettiği civcivleri büyütüp değerlendirmelerini tavsiye etti. Bu sayede yeni evli çiftin gelecekleri için sermaye oluşturmaları istendiği öğrenildi. Salondaki bu farklı hediye, davetlilerin ilgi odağı oldu.

VİNÇ YARDIMIYLA GÖSTERİ SUNDULAR

Törende damadın arkadaşları da sürpriz yaparak hareketlilik başlattı. Damadın arkadaşları, vinç yardımıyla salonun ortasına gelerek hazırladıkları gösteriyi davetlilere sundu.