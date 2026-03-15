Son Mühür / Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kültür, sanat ve sosyal yaşam alanlarının altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro için kapsamlı bir yenileme projesi başlatıldı.

Yıllardır yaz akşamlarının önemli etkinlik noktalarından biri olan amfi tiyatro, gerçekleştirilen çalışmalarla hem sanatçılar hem de izleyiciler için daha modern ve konforlu bir yapıya kavuşacak.

5 bin 250 yeni koltuk yerleştiriliyor

Yenileme çalışmaları kapsamında amfi tiyatrodaki eski ahşap oturma alanları kaldırıldı. İzleyici konforunu artırmak amacıyla sırt dayamalı 5 bin 250 yeni tribün koltuğu yerleştirilmeye başlandı.

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Kalite Kontrol Mühendisi Tolga Kanpolat, alanın yaklaşık 15 yıldır İzmir’de önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirterek, yapılan değişikliklerle seyir konforunun önemli ölçüde artırılacağını ifade etti.

Sahne ve kulisler de yenileniyor

Proje kapsamında yalnızca oturma alanları değil, sahne ve kulis bölümleri de elden geçiriliyor. Sahne düzenlemesi estetik ve teknik açıdan yeniden tasarlanırken kulislerde duvar yüzeyleri yenileniyor.

Açık sahne yapısına uygun akustik yalıtım sağlamak amacıyla çatı sisteminde de düzenlemeler yapılıyor. Yeni polikarbon çatı sayesinde hem dayanıklılık hem de görsel estetik açısından daha modern bir yapı ortaya çıkması hedefleniyor.

İç ve dış mekanda kapsamlı düzenleme

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, amfi tiyatronun çevresinde de çeşitli yenileme çalışmaları yürütüyor. Tuvaletlerin zeminleri solvent bazlı epoksi boya ile kaplanırken, sağ ve sol girişlerde baskı beton uygulaması yapılacak.

Ayrıca amfi duvarlarındaki taş kaplamalar sökülerek yeniden inşa edilecek. Dış mekanda ise yaklaşık 550 metrekarelik parke ve yol düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Yeni sezonda İzmirlileri ağırlayacak

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’nun yeni sezonda daha modern ve konforlu bir şekilde hizmet vermesi planlanıyor.

Yenilenen alanın yaz aylarında düzenlenecek konser, festival ve kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam etmesi bekleniyor.