Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki Emlak Yönetim, arsa yatırımcıları için Türkiye genelinde dev bir ihale sürecini başlattı. 42 ili kapsayan dev ihalenin İzmir ayağında, kentin stratejik noktalarındaki 25 parsel satışa sunuldu. Toplam muhammen bedeli 727 milyon 700 bin lirayı aşan taşınmazlar; turizmden tarıma, sanayiden dev depolama alanlarına kadar çok geniş bir yatırım yelpazesi barındırıyor. Özellikle Ege'nin parlayan yıldızı Çeşme'deki arsalar, listedeki en yüksek bedelli taşınmazlar olarak yatırımcıların radarında bulunuyor.

ÇEŞME'DE 105 MİLYON LİRALIK REKOR PARSEL

Yatırımcıların en çok ilgi göstermesi beklenen Çeşme ilçesinde, Musalla Mahallesi'ndeki dev parsel 105 milyon liralık başlangıç bedeliyle listenin başında yer alıyor. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bu alanın bir bölümü turizm tesisi, bir bölümü ise tarım arazisi statüsünde bulunuyor. İlçedeki satış listesi bununla da sınırlı kalmıyor; Dalyan, Ovacık ve Reisdere mahallelerinde yer alan turizm ve konut imarlı parseller de 30 ile 72 milyon lira arasında değişen fiyatlarla yeni sahiplerini arıyor.

İŞTE İZMİR'DE SATIŞA ÇIKARILAN O TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

İzmir'in farklı ilçelerinde satışa sunulan 25 parsel arasında öne çıkan bazı taşınmazlar şu şekilde:

Çeşme Musalla: 12 bin metrekarelik turizm ve tarım alanı. Muhammen bedeli 105 milyon TL. Gaziemir Sanayi Alanı: Üretim tesisi kurmaya uygun dev parsel. Muhammen bedeli 65,4 milyon TL. Menderes Depolama Alanı: Lojistik sektörüne hitap eden stratejik bölge. Muhammen bedeli 49,5 milyon TL. Selçuk Belevi: 100 bin metrekareyi aşan devasa plansız alanlar. Muhammen bedeli 38-50 milyon TL arası. Seferihisar Atatürk Mahallesi: Turizm ve günübirlik tesis imarlı parsel. Muhammen bedeli 19,1 milyon TL. Bergama Sağancı: Büyüklükleri 55 bin metrekareye kadar çıkan tarım arazileri. Fiyatlar 1,4 milyon ile 16,8 milyon TL arasında değişiyor. Foça Kozbeyli: Sanayi faaliyetlerine yönelik kül ve cüruf depolama alanları. Muhammen bedeli 42-65 milyon TL arası.