Son Mühür / Emine Kulak- İzmir’de kamuoyunun yakından takip ettiği Meslek Fabrikası binasının tahliye sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Konak Kaymakamlığı tarafından verilen sürenin bu sabah itibarıyla dolmasıyla birlikte, bölgede hareketli saatler kaydedilmiş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere birçok kişi alana gelerek ‘nöbet’ başlatmıştı. Edinilen son bilgilere göre, tahliye işlemi savunma sunulması amacıyla iki hafta sonraya ertelendi.

Başkan Tugay ve birçok kişi nöbet tutuyordu

Sabahın erken saatlerinden itibaren Halkapınar’daki tarihi bina önünde toplanan kalabalığa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da eşlik etti. Tahliye kararına karşı tepki göstermek ve süreci takip etmek amacıyla bir araya gelen grupta; ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İzmir Barosu Başkanı ve CHP parti örgütü üyeleri yer aldı. Katılımcılar, binanın belediye bünyesinde kalması yönündeki kararlılıklarını dile getirdi.

Yasal süre bugün sona ermişti

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen eski DGM binasında faaliyetlerini sürdüren Meslek Fabrikası için daha önce verilen yasal süre bugün dolmuştu. Binayı boşaltmayacaklarını daha önce sert bir dille ifade eden Başkan Tugay, sabah saat 09:00’dan itibaren bölgedeki bekleyişe liderlik etti. Yaşanan bu son erteleme kararıyla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili süre zarfında hukuki savunmasını gerçekleştirmesi bekleniyor.