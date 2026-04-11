Hafta sonu planı yapan İzmirliler güne su kesintisi haberleriyle başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), altyapı iyileştirme çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle kentteki bazı ilçelerde su akışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Güncel verilere bakıldığında Dikili, Foça, Konak ve Tire sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar günün belirli saat aralıklarında su hizmetinden faydalanamayacak. Ekiplerin sahada yürüttüğü arıza giderme ve bakım faaliyetlerinin tamamlanmasının hemen ardından belirlenen bölgelere yeniden su verilmesi planlanıyor.

KONAK'TA KESİNTİ SÜRESİ 5 SAATİ BULACAK

Şehrin kalbi konumundaki Konak'ta geniş çaplı bir altyapı faaliyeti yürütülüyor. Yağmur suyu hatlarındaki boru deplasman çalışmaları sebebiyle Alsancak, Kültür ve Turgut Reis mahallelerinde su akışı tamamen durduruldu. Sabah 08.38 itibarıyla başlayan bu planlı bakım çalışmasının tam beş saat süreceği ve musluklardan suyun ancak 13.38 sularında akmaya başlayacağı belirtildi.

FOÇA VE DİKİLİ'DE POMPA VE BORU ARIZASI BİLDİRİLDİ

Altyapı sorunları sahil ilçelerinde de günlük yaşamı etkiledi. Foça'nın Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sınırlarındaki Doğalkent mevkisinde meydana gelen pompa arızası nedeniyle sabah saat 07.44'ten bu yana bölgeye su verilemiyor. Ekiplerin hızla müdahale ettiği onarım çalışmalarının öğle saat 12.00 civarında son bulacağı öngörülüyor. Benzer bir mağduriyet Dikili'de de yaşanıyor. Bademli Mahallesi genelinde tespit edilen ana boru arızası sebebiyle 08.30 ile 10.30 saatleri arasında yaklaşık iki saatlik bir kesinti süreci yaşanıyor.

TİRE'DE EKİPLER SAHADA: İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Güncel kesinti programına dahil edilen son ilçe ise Tire oldu. Eskioba Mahallesi'nde patlak veren ana boru arızasını onarmak üzere ekipler sabah saatlerinde mesaiye başladı. Bölgede 09.00'da başlayan arıza onarım işlemlerinin planlandığı gibi gitmesi halinde, saat 11.00 sularında tamamlanarak su akışının normale dönmesi hedefleniyor.

Öte yandan kurum tarafından paylaşılan günlük arıza bülteninde, bu dört ilçe haricindeki diğer İzmir ilçelerinde herhangi bir planlı su kesintisi bulunmadığı kaydedildi.