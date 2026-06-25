Son zamanlarda sıkça tabelaları değiştiren İzmir'deki akaryakıt bayileri, uluslararası piyasalardan gelen bu yeni düşüş dalgasıyla birlikte fiyatlarını cuma sabahı bir kez daha aşağı yönlü olarak revize edecek. Ulaşım masraflarını doğrudan etkileyen bu gelişme, kentteki araç sahipleri tarafından merakla bekleniyor.

İran geriliminin azalması piyasaları serinletti

Akaryakıt etiketlerindeki bu gerilemenin asıl kaynağı, uluslararası petrol borsalarında yaşanan olumlu seyir. Küresel piyasalarda referans kabul edilen Brent petrolün varil maliyetlerinde belirgin bir geri çekilme yaşanıyor. Uzman değerlendirmelerine göre, İran merkezli jeopolitik kriz beklentilerinin zayıflaması ve dünya genelindeki petrol tedarikinde yaşanabilecek sorunlara dair endişelerin ortadan kalkması bu düşüşün ana sebebi. Küresel arzın güvence altına alınmasıyla azalan baskı, İzmir'deki rafineri ve dağıtım kanallarına ucuzlama olarak yansımayı sürdürüyor.

İndirimin tamamı neden pompada görülmüyor?

İzmirli tüketicilerin bilmesi gereken en kritik detay ise hesaplanan indirimin hacmi ile ilgili. Sektör analizleri, rafineri noktasında sağlanan maliyet düşüşünün oldukça yüksek olduğunu doğruluyor. Ancak eşel mobil sistemi olarak bilinen yasal dengeleme mekanizması, bu devasa düşüşün tümüyle perakende fiyatlara yansımasını engelliyor. İndirimin bir kısmı vergi dengelenmesinde kullanıldığı için, İzmir'deki bir istasyondan yakıt alan vatandaşın elde edeceği nihai indirim oranı, küresel çaptaki o büyük düşüşün altında kalmaya devam edecek.

İzmir ve diğer metropollerde beklenen rakamlar

Cuma günü uygulamaya konulacak olan bu güncelleme sonrasında, İzmir'deki yeni fiyat beklentileri de netleşti. Sektör temsilcilerinin paylaştığı önceki indirim projeksiyonlarına dayanarak yapılan tahminlere göre, İzmir genelinde motorinin litre fiyatının 69 liranın altındaki seviyelere gerilemesi kuvvetle muhtemel görülüyor. Aynı indirim dalgasının İstanbul'daki istasyonlarda fiyatları 66 lira seviyelerine çekeceği, Ankara'da ise 68 liranın altında bir etiket oluşturacağı değerlendiriliyor. İzmir'in güncel tarifesi cuma günü sabah saatlerinde kesinlik kazanacak.