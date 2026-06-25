Son Mühür / İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların ifadeleri sürerken konuyla ilgili açıklamalarda devam ediyor. Siyasiler, gelişmeleri yakından takip ederken dikkatleri çeken açıklamalarda da bulundu.

İşte, İzmirli siyasilerin yaşananları şu sözlerle yorumladı:

Genel Merkez'den mesaj: Yakından takip ediyoruz

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı: "Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltı işlemlerini yakından takip ediyoruz. Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı; demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkeleridir. Gerçeğin ortaya çıkması adına sürecin şeffaf, tarafsız ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini bekliyoruz. Adaletin eksiksiz tecelli etmesi için yaşanan gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz."

"İtibar suikasti sayıyorum"

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan: İzmir’de ifadeye çağırmak yerine uygulanan sabaha karşı operasyonları, gözdağına dönüşmüş durumda. Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ve kıymetli annesi Meryem Yiğit’e karşı girişilen orantısız hukuk uygulamasını kınıyorum. Çağrılsalar gidip ifade verecek, toplumun yakından tanıdığı insanlara itibar suikasti sayıyorum yaşananları. Önceki dönem milletvekilimiz olan ailenin babası Ali Yiğit’e, CHP’de her kademede görev alan anne Meryem Yiğit’e, Onur’a ve aileye geçmiş olsun diyorum. Dayanışma duygularımı iletiyorum.

"Hukuki değil siyasi..."

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel: Hukuk dışı iddialarla suç üreterek tertemiz yol arkadaşlarımızı gözaltına almak, sürecin hukuki değil siyasi olduğunun kanıtı…

Bu haksızlıklar ve hukuksuzluklar geçmişte nasıl kimsenin yanına kalmadıysa gelecekte de kalmaz…

"Yargının bağımsızlığı adına üzgünüz"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Demokrasi adına üzgünüz, hukuk devleti adına üzgünüz, yargının bağımsızlığı adına üzgünüz. Şu an burada arkadaşlarımızın gözaltında olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. İki tane belediye başkanımız, birçok arkadaşımız şu an gözaltında mali şubede. Önceki operasyonlarda Buca'da gördük. Herhangi bir gerekçeye ihtiyaçları yok artık. Normalde gözaltı sebebi olamayacak, tutukluluk sebebi olamayacak konulardan dolayı insanları gözaltına alıp tutukluyorlar. Bu özellikle son dönemde İzmir'de geçmişte olmayan bir şeydi. İzmir'de Büyükşehir davası dediğimiz Aziz Kocaoğlu döneminde Fethullahçı savcıların, hakimlerin yapmadığı —o zaman ben Büyükşehir'de grup başkanvekiliydim, bir hukukçu olarak o sürecin içindeyim— onların yapmadığını yapıyorlar.

"Süreç hukuk devleti ciddiyetiyle yürütülmeli"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ve annesi Meryem Yiğit, Güzelbahçe Meclis Üyemiz Doğuş Bayır ve belediye bürokratlarımızın gözaltına alınmasını dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Milletin oyuyla seçilmiş belediye başkanları ve kamu görevi yürüten isimlerle ilgili süreçler kamuoyunda kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta, hukuk devleti ciddiyetiyle yürütülmeli; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, adil yargılanma güvencesi ve tutuksuz yargılanmanın esas olması anlayışı herkes için eksiksiz işletilmelidir.

"Belediye başkanlarımız yalnız değildir"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan: Çağrılsalar ifade vermeye gidecek olan Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit’in sabah operasyonlarıyla gözaltına alınması; hukuk devleti ilkesine, demokrasiye ve halk iradesine açıkça aykırıdır. Belediye başkanlarımız yalnız değildir. Bizler; adil yargılanma hakkını, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunmaya devam edeceğiz.

"Siyasi bir müdahalenin göstergesi"

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen: Davet edilse ifadeye gidecek belediye başkanlarımız yine bir şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin, yeri yurdu belli olan seçilmiş insanlardır. Bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışmak, hukuk devletinin değil, tamamen siyasi bir müdahalenin göstergesidir.

Başkanlarımıza yapılan bu uygulamayı kınıyor, en kısa sürede görevlerinin başına dönmelerini temenni ediyorum.

"Yürüyüşümüz daha da güçlenir"

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın: İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarımızın de gözaltına alındıkları operasyonların temel amacı siyasidir. Amaç 31 Mart seçim zaferimize gölge düşürmek ve belediyelerimizin etkinliğini kırmaktır. Seçilmiş kamu görevlileri davetle ifade verebilirlerdi. Atanmışların bu şekilde sınırlarını aşarak halkı tercihleri nedeniyle cezalandırmaları suçtur ve kabul edilemez. Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Yürüyüşümüz daha da güçlenir.