İzmir’in Süper Lig temsilcisi Göztepe’de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Sarı kırmızı ekipte iki yerli oyuncuyla yola devam kararı aldığı belirtiliyor. Stoper Taha Altıkardeş ve sağ bek Ogün Bayrak’ın yeni sezonda da Göz Göz’de forma giyeceği ifade edilirken; orta saha Efkan Bekiroğlu ile sözleşme imzalayan, sağ kanat Arda Okan’ı ise yüksek bir teklif gelmesi durumunda satmaya hazır olan yönetimin, Taha ve Ogün’ü teknik ekibin de olumlu rapor vermesi doğrultusunda takımda tutacağı belirtiliyor.

Ogün ve Taha’ya şu ana kadar herhangi bir transfer teklifi gelmediği ifade edilirken; Göztepe’de 2023 ila 20244 sezonundan bu yana forma giyen 22 yaşındaki Taha’nın takımın en çok istikrar gösteren isimlerinden olduğu belirtiliyor. İlk senesinde 1’inci Lig’de 31 maçta sahada olan ve 3 gol 1 asist kaydeden Taha, Süper Lig’de de düzenli forma giydi. Önceki sezon 23 müsabakada 1388 dakika görev alan Taha, hanesine 2 gol de yazdırmıştı.

Taha en istikrarlı isimlerden

İki futbolcuya da şu ana kadar herhangi bir transfer teklifi gelmediği vurgulandı. Göztepe'de 2023-2024 sezonunda bu yana forma giyen oyunculardan 22 yaşındaki Taha, takımın istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Geçen sezon sakatlık geçirmişti

Sağ kanatta ter döken Ogün ise 2023-2024'te 1'inci Lig'de 31 maçta görev yaptı. 2646 dakika süre alan ve takımına 1 gol de kazandıran Ogün Bayrak, 2024-2025'te Süper Lig'de 24 kez forma giydi ve 1657 dakika sahada kaldı. Geçen sezon başında omzundan ağır bir sakatlık geçirerek talihsizlik yaşan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.