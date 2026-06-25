İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent hedefi doğrultusunda kritik altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kent genelinde itfaiye, zabıta, metro ve birçok belediye biriminin ortaklaşa kullandığı Sayısal Trunk Telsiz Sistemi’nin ana omurgalarından biri olan Gümüldür Akkaya Telsiz İstasyonu, yenilenen yeşil enerji altyapısıyla kesintisiz iletişimin güvencesi oldu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ortaklığında hayata geçirilen proje sayesinde, afet ve acil durumlarda yaşanabilecek olası elektrik kesintilerinin haberleşme ağını felç etmesinin önüne geçildi.

Şebekeden bağımsız 24 saat kesintisiz hizmet

İzmir’in 30 ilçesinde, 28 telsiz röle istasyonu aracılığıyla kamu hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayan Sayısal Trunk Telsiz Sistemi, kriz anlarında hayati bir rol üstleniyor. Yapılan modernizasyon çalışmaları kapsamında Akkaya Telsiz İstasyonu’na 40 kilovat kurulu güce ve 200 kilovatsaatin üzerinde enerji depolama kapasitesine sahip bir güneş enerjisi santrali kuruldu. Kendi enerjisini üreterek bataryalarında depolayan stratejik tesis, hiçbir şekilde şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan, afet dönemlerinde meydana gelebilecek büyük çaplı enerji kesintilerinden etkilenmeyecek şekilde kendi kendine yetebiliyor.

"Dört güne kadar güneş almadan enerji sağlayabiliyor"

Tesisin teknik altyapısı ve işletim modeline dair önemli ayrıntılar paylaşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, projenin önemini şu sözlerle aktardı:

"Bu tesis, Büyükşehir Belediyemizin işletmesindeki 21 güneş enerji santralinden biri. Ancak kritik haberleşme altyapısını beslemesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Tesiste 80’in üzerinde güneş paneli bulunuyor. Yaklaşık 40 kilovat kurulu güce ve 200 kilovatsaatin üzerinde enerji depolama kapasitesine sahip olan sistem, şebekeden tamamen bağımsız çalışıyor. Depoladığı enerji sayesinde güneşsiz geçen dört güne kadar kesintisiz hizmet verebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla güneş enerji santrallerimizin temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede sistemlerin enerji üretim verimliliğini artırıyor ve sürdürülebilir işletimini sağlıyoruz"

Afet anlarında haberleşmenin ana merkezi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Telsiz Birim Şefi Metin Öztürk ise Akkaya Telsiz İstasyonu’nun coğrafi ve teknik olarak üstlendiği stratejik role dikkat çekti. İstasyonun geniş bir bölgenin veri trafiğini sırtladığını belirten Öztürk, "Güney bölgesindeki birçok istasyon buradan hizmet alıyor. Radyolinkler aracılığıyla verileri Toros’taki merkezimize iletiyoruz. Afet ve kriz anlarında koordinasyonun sağlanması ve olaylara hızlı müdahale edilebilmesi açısından telsiz haberleşmesi hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu. Öztürk, sistem sayesinde kent genelindeki tüm telsiz anonslarının anlık olarak duyulabildiğini ve günlük operasyonlardan afet yönetimine kadar tüm birimlerin bu altyapıyı kullandığını ifade etti.

"6 şubat depremlerinde önemi bir kez daha ortaya çıktı"

Büyük afetlerde geleneksel haberleşme ağlarının çökebildiğini ve telsizin tek çare olarak kaldığını hatırlatan Telsiz Birim Şefi Metin Öztürk, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"Depremin ardından haberleşme neredeyse durma noktasına geldi. Bu süreçte telsiz sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesinden metro işletmesine kadar birçok hizmet için kesintisiz iletişim gerekiyor. Sistemimizin en önemli özelliği ise 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilmesi."

Yedek jeneratör altyapısıyla çifte güvence

Akkaya Telsiz İstasyonu, sadece güneş enerjisi ve gelişmiş batarya sistemleriyle sınırlı kalmayıp, sıra dışı hava muhalefetleri veya teknik arıza senaryolarına karşı da koruma altına alındı. Tesiste, olası tüm riskler düşünülerek entegre edilmiş 500 litre yakıt kapasiteli dev bir yedek jeneratör sistemi bulunuyor. Bu yedek donanım, ihtiyaç duyulması halinde tek başına tüm tesisi tam 15 gün boyunca kesintisiz olarak çalıştırabiliyor. Güvenlik kameraları ve gelişmiş alarm sistemleriyle 7/24 korunan tesis, Kiraz, Ödemiş, Torbalı, Urla ve Seferihisar'ın da aralarında bulunduğu geniş bir havzadaki 9 istasyona ve yaklaşık 6 bin telsiz kullanıcısına kesintisiz altyapı sunuyor.