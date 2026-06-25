Son Mühür/Hüseyin Demir Kadınlar Hentbol Süper Lig’inde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet arttı. 2026-2027 sezonunda Süper Lig’de zirveye çıkmak isteyen Göztepe Spor Kulübü, iç transferde hareketli günlerden geçiyor. Takımın uyumunu ve kimyasını korumak isteyen İzmir temsilcisi oyuncularını takımda tuttu. Aynı zamanda istikrar ve düzen için deneyimli başantrenör Hikmet Vurgun ile yola devam etme kararı aldı. Başkan Emre Artkıy’ın vizyoner görüşü ve yatırımları sayesinde Göztepe, hem erkeklerde hem kadınlar hentbolda çığır açtı. Çeyrek asırlık hentbol serüveninde önemli başarılara imza atan sarı-kırmızılılar eski günlerine dönmek istiyor. Salon ve tesisleşme alanında önemli adımlar atmak isteyen İzmir temsilcisinde bekleyiş devam ediyor. Başkan Mehmet Sepil ile Başkan Emre Artkıy’ın görüşmeleri devam ediyor. Göztepe Spor Kulübü Hentbol Şube sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Göztepe Kadın Hentbol Takımı’nın yeni sezonda da başantrenör Hikmet Vurgun ile yola devam edeceği” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Hüseyin Demir