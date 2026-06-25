İzmir Kınık Organize Tarım Bölgesi’nde tıbbi kenevir yatırımları için hazırlıklar sürüyor. Özellikle son yıllarda ilaç, tekstil ve kozmetik sektöründe hammadde olarak kullanılan tıbbi kenevir, üretim açısından da önemli avantajlar barındırıyor. Bu kapsamda, İzmir Kınık Organize Tarım Bölgesi’nde tıbbi kenevir yatırımı için yüksek güvenlikli altyapı çalışmaları sürüyor. Çevresinde 8,5 kilometre uzunluğunda duvar, tel çit ve kamera sistemleriyle oldukça korunaklı bir alan oluşturuluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kınık Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, son yıllarda dünyada kenevirin kullanım alanlarının önemli ölçüde arttığına dikkati çekti. Geçmişte kenevirin Anadolu’da oldukça yaygın olarak yetiştirilen ve tıbbi anlamda birçok alanda kullandığını hatırlatan Olgunsoy, “Kenevir üretimi suistimal nedeniyle denetime alınmış ve ülkemizde ekimi geride kalmış. Ancak ilaç için kontrollü üretim yaptığınızda kenevir çok önemli bitki. Çünkü kolay yetişir, ilaca gerek yok ve herhangi bir zararlıyla kendi mücadele eder. Rahatlıkla büyür ve hiçbir derdi yoktur” dedi.

“Hasada bakanlık yetkilileri eşlik ediyor”

Kenevirden üretilen bir kağıdın neredeyse 7 kez dönüştürülebildiğinde işaret eden Olgunsoy, “Kenevirin ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendirilmesine yönelik hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çünkü üreticilere güvenli alan sunmamız gerekiyor. Tıbbi kenevir hasadına İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri eşlik ediyor. Kök adet olarak verildiği için hasat sırasında kontrol ediliyor. Şimdi bunu yetkililer yaparken biz organize olarak bunun etrafının çevrilmesi ve güvenli bir alan meydana getirmeye çalışıyoruz. Bir duvar ve üzerine tel yapıyoruz ayrıca kamera kontrolleri de olacak. Şu anda 8,5 kilometreye yakın bir duvarla bölgeyi çeviriyoruz. Duvarı yüzde 80 tamamlama aşamasına getirdik. Biz kenevir üretimi için bu güvenliği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Talepleri toplamaya başladık”

Son olarak üretim yapmak isteyen yatırımcılara da seslenen Olgunsoy, “Şu anda bir talepleri toplamaya başladık. Bir üretici arsa istedi, ona bir yer veriyoruz. Ülke olarak dünyada hızla gelişen kenevir sektörü ve sanayisinde geri kalmamaktan öte öncü olmak istiyoruz. Çünkü ülkemiz ve toprakları buna son derece müsait” diye konuştu.