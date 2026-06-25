Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, sahadaki elini güçlendirmek için zabıta kadrosunu güçlendirdi.

Zorlu bir eleme sürecini ardında bırakan 15 yeni zabıta memuru, Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan bir törenle görevlerine başladılar.

Törende Başkan Vekili Hüseyin Benzer’in dışında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürler de yer alarak yeni personeli yalnız bırakmadı.

"Bizim tüm amacımız vatandaşa hizmet etmek"

Yeni göreve başlayan memurlara seslenen Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Bizim tüm amacımız vatandaşa hizmet etmek. Hepimiz vatandaşın emrinde çalışıyoruz.

Onların üstünde değiliz, aksine onların emrinde olan insanlarız. Sizler nasıl belediye çalışanı iseniz, ben de Buca halkının bir çalışanıyım.

Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer meseleye böyle bakarsak ve etik kuralları uygularsak, hizmetler aksamadan yürütülür. İnsanlarımızı horlamayacağız, zorlamayacağız.

Arkadaşlarımız dışarıda bizleri temsil ettiği için, belediyeyi temsil ettiği için, çok dikkatli davranacaklardır, çok çalışacaklardır. Görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, arkadaşlarımızı sahaya uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni zabıta memurları için "aday memurluk" dönemi başlıyor

Yeni zabıta memurları için bir yıllık "aday memurluk" dönemi başlıyor. Bu süreç yalnızca bir bekleme dönemi değil; memurların sahaya eksiksiz bir hazırlıkla çıkabilmeleri için hazırlanan kapsamlı bir eğitim ve staj programını kapsıyor.

Bir yılın sonunda gerçekleştirilecek değerlendirmelerden başarıyla geçen personeller, aday memurluk sürecini tamamlayarak görevlerine devam edecekler.

Buca sokaklarında huzuru ve düzeni sağlamak için harekete geçen yeni ekibin, eğitimlerini tamamladıktan sonra tempoyu artırması bekleniyor.